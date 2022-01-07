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Süper Lig'de ikinci yarıyı Fırtına açıyor! İşte Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı lider Trabzonspor'un maçıyla başlıyor. 20. haftanın ilk maçında Trabzonspor sahasında Yeni Malatyaspor ile bugün karşı karşıya gelecek. Visca transferiyle kadrosunu güçlendiren bordo-mavililer, 2. yarıya da galibiyetle başlamak istiyor. İşte zorlu mücadele öncesinde her iki takımın muhtemel 11'leri.

07.01.2022 09:34 - Son Güncelleme: 07.01.2022 09:34
Süper Lig’de ikinci yarıyı Fırtına açıyor! İşte Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11’leri

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında bu akşam Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek... Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak...

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Süper Lig’de ikinci yarıyı Fırtına açıyor! İşte Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11’leri

İlk yarıyı lig tarihindeki en fazla puanı (46) toplayarak lider tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıya da galibiyetle başlamayı hedefliyor...

Süper Lig’de ikinci yarıyı Fırtına açıyor! İşte Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11’leri

Fırtına'da Afrika Uluslar Kupası'na giden ancak adalesinden sakatlandığı için Yeşil Burun Adaları Milli Takımı kadrosundan çıkarılan Djaniny'nin yanı sıra Anders Trondsen ve Serkan Asan sakat.

Süper Lig’de ikinci yarıyı Fırtına açıyor! İşte Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11’leri

NWAKAEME İLK ONBİRDE
Sezonu kapattıkları için lisansları askıya alınan Edgar Ie ve Gervinho da görev yapamayacak. Hafif sakatlığı bulunan Vitor Hugo'nun oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

Süper Lig’de ikinci yarıyı Fırtına açıyor! İşte Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11’leri

Sakatlığı geçen Nwakaeme ise forma giymeye hazır. Yeni transferler Edin Visca ile Kouassi ara transfer sezonu resmi olarak açılmadığı için Yeni Malatyaspor kadrosunda yer almıyorlar.

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