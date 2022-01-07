Süper Lig'de ikinci yarıyı Fırtına açıyor! İşte Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'leri
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı lider Trabzonspor'un maçıyla başlıyor. 20. haftanın ilk maçında Trabzonspor sahasında Yeni Malatyaspor ile bugün karşı karşıya gelecek. Visca transferiyle kadrosunu güçlendiren bordo-mavililer, 2. yarıya da galibiyetle başlamak istiyor. İşte zorlu mücadele öncesinde her iki takımın muhtemel 11'leri.
07.01.2022 09:34
- Son Güncelleme: 07.01.2022 09:34
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında bu akşam Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek... Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak...
Sakatlığı geçen Nwakaeme ise forma giymeye hazır. Yeni transferler Edin Visca ile Kouassi ara transfer sezonu resmi olarak açılmadığı için Yeni Malatyaspor kadrosunda yer almıyorlar.