Genç yetenek Emirhan İlkhan performansıyla taraftarlardan tam not aldı

Beşiktaş, Katar'daki Süper Kupa finalinde Antalyaspor'u penaltı atışları sonucunda mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Siyah-Beyazlılar'da oyuna sonradan giren genç yetenek Emirhan İlkhan oyuna girdikten sonraki performansıyla dikkatleri üzerine çeken isim oldu.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Genç yetenek, attığı çalımlar ve özgüveniyle taraftarlardan tam not aldı. 17 yaşındaki yeni yıldız adayı için "Nihat Kahveci'nin ilk dönemine benziyor" yorumları yapıldı.
Sosyal medyadaki futbolseverler, "Yeni bir yıldız doğuyor. İyi bir futbolcu kalitesini ilk maçta belli eder. Ne Kenan ne Gökhan bir tanesin Emirhan!" ifadeleri kullandılar.
UEFA GENÇLER LİGİ'NDE DE ADINDAN SÖZ ETTİRMEYİ BAŞARDI
Beşiktaş'ın özkaynaklarından yetişen Emirhan, UEFA Gençler Ligi'nde de bu sezon adından söz ettirmeyi başardı.
Henüz 17 yaşında olan yıldız futbolcu, Dortmund'a karşı iki maçta da gol atarken Ajax ve Sporting Lizbon'a karşı da asist yapmayı başardı.