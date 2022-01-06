Genç yetenek Emirhan İlkhan performansıyla taraftarlardan tam not aldı



UEFA GENÇLER LİGİ'NDE DE ADINDAN SÖZ ETTİRMEYİ BAŞARDI

Beşiktaş'ın özkaynaklarından yetişen Emirhan, UEFA Gençler Ligi'nde de bu sezon adından söz ettirmeyi başardı.

Henüz 17 yaşında olan yıldız futbolcu, Dortmund'a karşı iki maçta da gol atarken Ajax ve Sporting Lizbon'a karşı da asist yapmayı başardı.