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    • 05.01.2022 14:02
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    • 05.01.2022 14:32
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    Fatih Terim’e yardımcı başlayıp takımı devralacak! Takvim.com.tr açıklıyor: Burak Elmas’ın aklındaki isim Rodolfo Borrell

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Messi ve İniesta’yı yetiştiren İspanyol teknik adamı Galatasaray’a getirmek istiyor. Selçuk İnan ve Necati Ateş’i pasif göreve çekip Teknik Direktör Fatih Terim’in yanına dünya çapında bir yardımcı antrenör getirmeyi planlayan Burak Elmas’ın görüştüğü ismin Pep Guardiola’nın yardımcısı Rodolfo Borrell olduğu öğrenildi.

    Tunç Özgen
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | İşte Burak Elmas’ın kafasındaki isim

    Galatasaray'da başarısız sonuçların ardından harekete geçen yönetim Florya'ya müdahele ederek Fatih Terim'in ekibinde de değişiklik yapmaya karar vermişti.

    Selçuk İnan ve Necati Ateş'i pasif göreve çekip Teknik Direktör Fatih Terim'in yanına dünya çapında bir yardımcı antrenör getirmeyi planlayan Burak Elmas'ın görüştüğü ismin Pep Guardiola'nın yardımcısı Rodolfo Borrell olduğu öğrenildi.



    Borrell'i ilerleyen zamanlarda da Terim'in yerine düşünen yönetimin Borrell ile birlikte yine Manchester City'nin analiz ekibinde olan bir ismi daha Galatasaray'a getirmeyi planladığı ortaya çıktı.

    PEKİ KİM BU RODOLFO BORRELL?


    MESSİ VE İNİESTA'NIN DA İLK HOCASI
    Şu anda Guardiola'nın yardımcılığını yapan İspanyol teknik adam Messi ve İniesta'nın da ilk hocası… Barcelona'da La Masia'da uzun yıllar antrenörlük yapan Borrell İspanya futbolunda çok saygın bir isim olarak anılıyor. Messi ve İniesta'yı yetiştirmesi ile ün yapan Borrell'i geçen sezon Arsenal'in hocası Arteta'da yardımcı antrenör olarak almak istemişti.


        2010-2014 yıları arasında Liverpool altyapısında çalışan Borrell, İngiliz kulübünde Gençlik Geliştirme Müdürü olarak da görev aldı. Rafa Benitez tarafından Liverpool'da göreve getirilen Borrell, Sterling'i de yetiştiren ve dünya futboluna kazandıran isim olarak biliniyor.

        Burak Elmas, Galatasaray'ın gençleşme projesine de Borrell'in büyük katkı vereceğine inanıyor. Borreall'in Barcelona ve Liverpool'daki tecrübelerini Galatasaray'a aktarması Sarı-Kırmızılı kulüpte bir altyapı devrimi gerçekleştirmesi planlanıyor.


        Fatih Terim'in yanında böyle güçlü bir ismin Sarı-Kırmızılı kulübe çok önemli katkılar sağlayabileceği düşünen Elmas Fatih Terim'i Sportif AŞ'nin başına geçirmeyi, İspanyol teknik adamı da birinci adam yapmayı planlıyor.

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