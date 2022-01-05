Fatih Terim’e yardımcı başlayıp takımı devralacak! Takvim.com.tr açıklıyor: Burak Elmas’ın aklındaki isim Rodolfo Borrell

Galatasaray'da başarısız sonuçların ardından harekete geçen yönetim Florya'ya müdahele ederek Fatih Terim'in ekibinde de değişiklik yapmaya karar vermişti.
Selçuk İnan ve Necati Ateş'i pasif göreve çekip Teknik Direktör Fatih Terim'in yanına dünya çapında bir yardımcı antrenör getirmeyi planlayan Burak Elmas'ın görüştüğü ismin Pep Guardiola'nın yardımcısı Rodolfo Borrell olduğu öğrenildi.
Borrell'i ilerleyen zamanlarda da Terim'in yerine düşünen yönetimin Borrell ile birlikte yine Manchester City'nin analiz ekibinde olan bir ismi daha Galatasaray'a getirmeyi planladığı ortaya çıktı.
PEKİ KİM BU RODOLFO BORRELL?
MESSİ VE İNİESTA'NIN DA İLK HOCASI
Şu anda Guardiola'nın yardımcılığını yapan İspanyol teknik adam Messi ve İniesta'nın da ilk hocası… Barcelona'da La Masia'da uzun yıllar antrenörlük yapan Borrell İspanya futbolunda çok saygın bir isim olarak anılıyor. Messi ve İniesta'yı yetiştirmesi ile ün yapan Borrell'i geçen sezon Arsenal'in hocası Arteta'da yardımcı antrenör olarak almak istemişti.