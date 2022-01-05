Fatih Terim’e yardımcı başlayıp takımı devralacak! Takvim.com.tr açıklıyor: Burak Elmas’ın aklındaki isim Rodolfo Borrell



MESSİ VE İNİESTA'NIN DA İLK HOCASI

Şu anda Guardiola'nın yardımcılığını yapan İspanyol teknik adam Messi ve İniesta'nın da ilk hocası… Barcelona'da La Masia'da uzun yıllar antrenörlük yapan Borrell İspanya futbolunda çok saygın bir isim olarak anılıyor. Messi ve İniesta'yı yetiştirmesi ile ün yapan Borrell'i geçen sezon Arsenal'in hocası Arteta'da yardımcı antrenör olarak almak istemişti.