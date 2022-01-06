Galatasaray'da Nelsson, Marcao ve Kerem Aktürkoğlu'ndan biri gidecek

3 futbolcuya özellikle İtalyan kulüplerinden yoğun bir ilgi olduğu ve şu anda masada resmi tekliflerin bulunduğu öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim'in değerini bulması halinde tüm oyuncuların satışına onay verdiği gelen bilgiler arasında.
Ancak tecrübeli hocanın takımın 3 kilit isminden yalnızca 1'inin devre arasında satılması yönünde yönetime görüş bildirdiği de ifade edildi.
Sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Nelsson'un sözleşmesine 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.