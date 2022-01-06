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    • Spor
    • 06.01.2022 17:21
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    • 06.01.2022 17:24
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    Galatasaray'da Nelsson, Marcao ve Kerem Aktürkoğlu'ndan biri gidecek

    Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir yandan da gelecek isimlere kaynak yaratmaya çalışıyor. Ciddi bir ekonomik darboğaz içinde olan Sarı-Kırmızılı yönetimin mutlaka bir futbolcu satışı yapmak istediği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Victor Nelsson, Marcao ve Kerem Aktürkoğlu için gelen teklifler şu anda masaya yatırılmış durumda. Haberin detayları...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Bu 3’lüden 1’i yolcu

    3 futbolcuya özellikle İtalyan kulüplerinden yoğun bir ilgi olduğu ve şu anda masada resmi tekliflerin bulunduğu öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim'in değerini bulması halinde tüm oyuncuların satışına onay verdiği gelen bilgiler arasında.

    Ancak tecrübeli hocanın takımın 3 kilit isminden yalnızca 1'inin devre arasında satılması yönünde yönetime görüş bildirdiği de ifade edildi.

    Sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Nelsson'un sözleşmesine 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.

        Yönetimin Marcao ve Kerem için de taban fiyatı 20 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi.

        Galatasaray yönetimi eğer beklenen oyuncu satışını yaparsa ara transferde çok aktif olmayı planlıyor.

        Ancak herhangi bir satış gerçekleşmezse Sarı-Kırmızılılar'ın Fatih Terim'in istediği takviyeleri yapmasının çok zor olacağı belirtiliyor.

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        Haberler Spor Galatasaray'da Nelsson, Marcao ve Kerem Aktürkoğlu'ndan biri gidecek
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