Tymoteusz Puchacz Trabzonspor’da! Fırtına sol bekini buldu!

Süper Lig'in lideri Trabzonspor transferde gaza bastı.

TYMOTEUSZ PUCHACZ TRABZONSPOR'DA

Edin Visca'yı transfer ederek yeni yılın bombasını patlatan Trabzonspor, sol bekini de buldu. Bordo-Mavililer Alman kulübü Union Berlin'de forma giyen Tymoteusz Puchacz ile her konuda anlaştı.