Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.01.2022 21:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.01.2022 21:20
    ABONE OL

    Tymoteusz Puchacz Trabzonspor’da! Fırtına sol bekini buldu!

    Son dakika transfer haberleri... Edin Visca’yı transfer ederek yeni yılın bombasını patlatan Trabzonspor, sol bekini de buldu. Bordo-Mavililer Alman kulübü Union Berlin’de forma giyen Tymoteusz Puchacz ile her konuda anlaştı. Tymoteusz Puchacz'ın Trabzon’a gelip Bordo-Mavili kulüple anlaşma imzalaması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Takvim Özel | Fırtına sol bekini buldu!

    Süper Lig'in lideri Trabzonspor transferde gaza bastı.

    TYMOTEUSZ PUCHACZ TRABZONSPOR'DA
    Edin Visca'yı transfer ederek yeni yılın bombasını patlatan Trabzonspor, sol bekini de buldu. Bordo-Mavililer Alman kulübü Union Berlin'de forma giyen Tymoteusz Puchacz ile her konuda anlaştı.

    Ve Trabzonspor sol bekini buldu… Kısa bir süre önce Gürcü sol bek Azarovi'yi Trabzon'a getiren ve oyuncunun fiyat artırmasının ardından bu transferden vazgeçen Bordo-Mavililer, rotayı Tymoteusz Puchacz'a kırmıştı.

    Puchacz ile anlaşma sağlayan Trabzonspor yönetimi, oyuncunun kulübü Union Berlin'i de ikna etmeyi başardı ve Bordo-Mavililer transferde mutlu sona ulaştı.

    22 yaşındaki Polonyalı sol bekin kısa süre içinde Trabzon'a gelip Bordo-Mavili kulüple anlaşma imzalaması bekleniyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    KAD-SİS Bursa’da!
    Haberler Spor Tymoteusz Puchacz Trabzonspor’da! Fırtına sol bekini buldu!
        SON DAKİKA