Tymoteusz Puchacz Trabzonspor’da! Fırtına sol bekini buldu!

Süper Lig'in lideri Trabzonspor transferde gaza bastı.
TYMOTEUSZ PUCHACZ TRABZONSPOR'DA
Edin Visca'yı transfer ederek yeni yılın bombasını patlatan Trabzonspor, sol bekini de buldu. Bordo-Mavililer Alman kulübü Union Berlin'de forma giyen Tymoteusz Puchacz ile her konuda anlaştı.
Ve Trabzonspor sol bekini buldu… Kısa bir süre önce Gürcü sol bek Azarovi'yi Trabzon'a getiren ve oyuncunun fiyat artırmasının ardından bu transferden vazgeçen Bordo-Mavililer, rotayı Tymoteusz Puchacz'a kırmıştı.
Puchacz ile anlaşma sağlayan Trabzonspor yönetimi, oyuncunun kulübü Union Berlin'i de ikna etmeyi başardı ve Bordo-Mavililer transferde mutlu sona ulaştı.
22 yaşındaki Polonyalı sol bekin kısa süre içinde Trabzon'a gelip Bordo-Mavili kulüple anlaşma imzalaması bekleniyor.