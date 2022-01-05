ATV CANLI İZLE: Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa şifresiz canlı maç yayını

2020-2021 sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor, Turkcell Süper Kupa maçı için Katar'da karşı karşıya geldi.
Daha önce oynadığı 5 finalin sadece 1 tanesinde kupayı müzesine götüren Kara Kartal, Antalyaspor'u devirip 2. zaferini yaşamak istiyor. Tarihinde ilk kez Süper Kupa'da sahaya çıkacak olan Akdeniz ekibinde ise tek hedef galibiyet.
Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanan mücadelenin hakemi Halil Umut Meler.
Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçını takvim.com.tr ve ATV'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
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Beşiktaş - Antalyaspor muhtemel 11'ler:
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Kenan, Souza, Atiba, Pjanic, Larin, Batshuayi
Antalyaspor: Boffin, Veysel, Kudryashov, Eren, Sherel, Hakan, Bünyamin, Güray, Amilton, Mukairu, Doğukan
KARAVELİ'NİN GÖZÜ SÜPER KUPA'DA
Süper Kupa, iki takımın teknik direktörü için de ayrı bir önem taşıyor. Ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın'ın görevden alınmasıyla teknik direktörlüğe getirilen Önder Karaveli, kariyerinde ilk kez A takım seviyesinde bir kupa kazanma şansı yakalamış durumda. Beşiktaş'ın başında çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik 1 de yenilgi alan Karaveli'nin Süper Kupa'yı kazanması halinde takımın başında sezon sonuna kadar görev alması bekleniyor.