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    • Spor
    • 05.01.2022 19:11
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    • 05.01.2022 19:25
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    ATV CANLI İZLE: Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa şifresiz canlı maç yayını

    2020-2021 sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda hakem Halil Umut Meler yönetiminde oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçını takvim.com.tr ve ATV'den canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte Beşiktaş - Antalyaspor maçına ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    Beşiktaş - Antalyaspor | CANLI İZLE

    2020-2021 sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor, Turkcell Süper Kupa maçı için Katar'da karşı karşıya geldi.

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    Daha önce oynadığı 5 finalin sadece 1 tanesinde kupayı müzesine götüren Kara Kartal, Antalyaspor'u devirip 2. zaferini yaşamak istiyor. Tarihinde ilk kez Süper Kupa'da sahaya çıkacak olan Akdeniz ekibinde ise tek hedef galibiyet.



    Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanan mücadelenin hakemi Halil Umut Meler.

    Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçını takvim.com.tr ve ATV'den canlı olarak izleyebilirsiniz.



    BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇINA DAİR TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

    Beşiktaş - Antalyaspor muhtemel 11'ler:

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Kenan, Souza, Atiba, Pjanic, Larin, Batshuayi

    Antalyaspor: Boffin, Veysel, Kudryashov, Eren, Sherel, Hakan, Bünyamin, Güray, Amilton, Mukairu, Doğukan

    KARAVELİ'NİN GÖZÜ SÜPER KUPA'DA
    Süper Kupa, iki takımın teknik direktörü için de ayrı bir önem taşıyor. Ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın'ın görevden alınmasıyla teknik direktörlüğe getirilen Önder Karaveli, kariyerinde ilk kez A takım seviyesinde bir kupa kazanma şansı yakalamış durumda. Beşiktaş'ın başında çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik 1 de yenilgi alan Karaveli'nin Süper Kupa'yı kazanması halinde takımın başında sezon sonuna kadar görev alması bekleniyor.



        NURİ ŞAHİN'E 3. AYINDA KUPA FIRSATI
        Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nuri Şahin'in ise teknik direktörlük kariyeri, 5 Ekim'de başladı. Akdeniz ekibinin teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmasıyla birlikte futbol sorumlusu olarak göreve gelen Nuri Şahin, teknik direktörlük kariyerinin 3. ayında kupa kazanma fırsatını elinde bulunduruyor.

        Genç teknik adam, Antalyaspor'un başında çıktığı 14 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik 5 mağlubiyet aldı.



        BEŞİKTAŞ'A ŞOK
        Süper Kupa Finali öncesinde Beşiktaş'taki eksikler dikkat çekiyor.

        Siyah-Beyazlı ekip, Antalyaspor karşısında üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlanan; Necip Uysal, Can Bozdağan, Salih Uçan, Güven Yalçın ve Serdar Saatçı'nın yanı sıra kamp kadrosuna alınmayan Oğuzhan Özyakup ile birlikte sakatlıkları süren Mert Günok, Gökhan Töre ve Kevin N'Koudou'dan bu maçta faydalanamayacak.

        Öte yandan dün yapılan yeni testte pozitif olduğu ortaya çıkan Rachid Ghezzal ve temaslı bulunan Mehmet Topal da kadrodan çıkarıldı.



        ALMANYA'NIN ARDINDAN İLK KEZ BAŞKA BİR ÜLKEDE
        Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak 15'inci Turkcell Süper Kupa, Almanya'nın ardından ilk kez Türkiye dışında bir ülkede oynanacak. 2006 yılında ilk kez düzenlenmeye başlayan Süper Kupa, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında Almanya'da oynanırken daha sonra ise Türkiye'nin farklı illerinde sahiplerini buldu.
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