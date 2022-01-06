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    • Spor
    • 06.01.2022 12:42
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    • 06.01.2022 12:42
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    Özel Haber I Timsah madeni!

    Fenerbahçe son yıllarda Bursaspor’dan transfer ettiği yıldızlarla dikkat çekiyor. İlk akla gelen isimler ise Ozan Tufan, Fernandao, Harun Tekin ve Burak Kapacak…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Timsah madeni!

    Fenerbahçe son yıllarda Bursaspor'dan transfer ettiği yıldızlarla dikkat çekiyor. İlk akla gelen isimler ise Ozan Tufan, Fernandao, Harun Tekin ve Burak Kapacak

    Sarı-Lacivertliler, bu kez de 20 yaşındaki santrfor Batuhan Kör ve 18 yaşındaki stoper Taha Altıkardeş'in transferleri için Bursaspor yönetimiyle pazarlıklara başlayacak. İlk görüşmenin yarın yapılması planlanıyor.

    Özellikle Batuhan Kör, birkaç sezondur ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekiyor… Güncel piyasa değeri 800 bin Euro olan 20 yaşındaki yıldızın kulübüyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
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