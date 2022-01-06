Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş kupa sayısında Fenerbahçe'yi solladı
Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 15. kez düzenlenen ve Katar'da oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu. Kartal aldığı kupayla ezeli rakibi Fenerbahçe'yi solladı.
Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 15. kez düzenlenen ve Katar'da oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu.
TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyonun 15'incisi Katar'ın başkenti Doha'da oynandı.
Yurt dışında dördüncü kez gerçekleştirilen organizasyonda Beşiktaş, rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Fraport TAV Antalyaspor bulduğu golle 1-1 beraberliği sağladı. Maçın normal süresi 1-1 beraberlikle tamamlanırken, uzatma bölümünde de taraflar eşitliği bozamadı.
Beşiktaş; Alex Teixeira, Michy Batshuayi, Atiba Hutchinson ve Domagoj Vida ile penaltı atışlarını gole çevirdi.
Fraport TAV Antalyaspor'da ise Güray Vural ve Hakan Özmert atışlardan golü buldu. Spor Toto Süper Lig'de iki penaltı atışında rakiplerine izin vermeyen Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Fraport TAV Antalyasporlu oyuncu Mustafa Erdilman'ın atışında topu kurtardı. Kırmızı-beyazlı ekipte Floranus'un vuruşunda ise top direkten döndü.
Beşiktaş rakibine penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.
KUPAYI BAKAN KASAPOĞLU VERDİ
Kupa seremonisinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir yer aldı.
Kasapoğlu ile Özdemir, şampiyonluk kupasını siyah-beyazlı takımın kaptanları Atiba Hutchinson ile Domagoj Vida'ye verdi. Beşiktaş'ın kaptanları, teknik sorumlu Önder Karaveli ile beraber kupayı kaldırdı.
BEŞİKTAŞ İKİNCİ KEZ KUPAYI KAZANDI
Organizasyonda 6 kez final oynayan Beşiktaş, ikinci kez kupanın sahibi oldu.
2006'de ilk kez oynanan Süper Kupa'yı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2007, 2009, 2016 ve 2017'deki finallerde rakiplerine mağlup olarak şampiyonluk sevinci yaşayamadı.
ÖNDER KARAVELİ YÖNETİMİNDE İLK KUPA
Beşiktaş, teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde ilk kupasını kazandı. Geçen sezon Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nı teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde kazanan Beşiktaş, Süper Kupa'nın da sahibi oldu.
Karşılaşmada Beşiktaş'ın golünü atan ama kendi kalesine gol atma şansızlığı da yaşayan Atiba Hutchinson, maçın oyuncusu seçildi.
Kupa seremonisi sırasında Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier ile Fraport TAV Antalyasporlu oyuncu Amilton arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE'Yİ GEÇTİ
Bu kupayla Beşiktaş, 3 kupa sayısında toplamda 35 kupa kazandı. Bu sayıyla siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin önüne geçti. 3 kupa sayısında Galatasaray, 56 kupaya sahip olurken Fenerbahçe 34 kupaya sahip.