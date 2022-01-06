Süper Kupa’yı kazanan Beşiktaş kupa sayısında Fenerbahçe’yi solladı

Fraport TAV Antalyaspor'da ise Güray Vural ve Hakan Özmert atışlardan golü buldu. Spor Toto Süper Lig'de iki penaltı atışında rakiplerine izin vermeyen Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Fraport TAV Antalyasporlu oyuncu Mustafa Erdilman'ın atışında topu kurtardı. Kırmızı-beyazlı ekipte Floranus'un vuruşunda ise top direkten döndü.

Beşiktaş rakibine penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

KUPAYI BAKAN KASAPOĞLU VERDİ

Kupa seremonisinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir yer aldı.

Kasapoğlu ile Özdemir, şampiyonluk kupasını siyah-beyazlı takımın kaptanları Atiba Hutchinson ile Domagoj Vida'ye verdi. Beşiktaş'ın kaptanları, teknik sorumlu Önder Karaveli ile beraber kupayı kaldırdı.