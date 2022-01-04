Korkulan oldu ve devre arası tatilinin sona ermesi ve futbolcuların İstanbul'a dönmesinin ardından Süper Lig kulüplerinde arka arkaya Covid-19 şokları yaşanmaya başladı. Galatasaray'da 3 vakanın açıklanmasının ardından Beşiktaş'ta da tam 7 ismin testinin pozitif çıktığı belirtiliyor.
Yarın Süper Kupa maçında Antalyaspor'la karşılaşacak olan Siyah-Beyazlılar'da vakaların daha da artmasından büyük endişe duyuluyor. Eğer yarın sabah yapılacak testlerde yeni pozitif sonuçlara ulaşılırsa Süper Kupa karşılaşmanın oynanması bile tehlikeye girecek.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi az önce yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'na ligin başlangıç tarihinin 15 gün ertelenmesi için başvuru yaptıklarını söyledi.
Birçok Süper Lig kulübünün de TFF'ye kısa süre içinde görüşerek benzer bir talepte bulunacağı belirtiliyor. Bugün ve yarın yapılacak testlerin ardından Süper Lig'de Covid vakalarının artacağı ifade ediliyor. Yaşanacak yeni gelişmeler futbolseverler tarafından büyük bir tedirginlikle takip ediliyor.