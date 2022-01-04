



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi az önce yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'na ligin başlangıç tarihinin 15 gün ertelenmesi için başvuru yaptıklarını söyledi.



Birçok Süper Lig kulübünün de TFF'ye kısa süre içinde görüşerek benzer bir talepte bulunacağı belirtiliyor. Bugün ve yarın yapılacak testlerin ardından Süper Lig'de Covid vakalarının artacağı ifade ediliyor. Yaşanacak yeni gelişmeler futbolseverler tarafından büyük bir tedirginlikle takip ediliyor.