Galatasaray transferde temkinli davranacak! İsmail Çokçalış'a Bursaspor ile sorunlarını çöz talebi

Kadrosunu ara transfer döneminde güçlendirmek isteyen Galatasaray, sağ bek mevkisini genç futbolcu İsmail Çokçalış ile takviye etmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Bursaspor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden İsmail'in transferi için ise bir şartı var.
Kadrosundaki yerli oyuncu kalitesini artırmak isteyen Galatasaray, sağ bek mevkisi için uzun süredir takip ettiği İsmail Çokçalış'ı listenin tepesine yazmıştı.
Genç oyuncunun Bursaspor ile sözleşmesini tek taraflı feshetmesi ve Yeşil-Beyazlı kulübün ise konuyu mahkemeye taşıması üzerine ise Sarı-Kırmızılı yönetim bu transferde daha temkinli davranma kararı almıştı.