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    • 06.01.2022 21:32
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    • 06.01.2022 21:39
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    Galatasaray transferde temkinli davranacak! İsmail Çokçalış'a Bursaspor ile sorunlarını çöz talebi

    Kadrosunu ara transfer döneminde güçlendirmek isteyen Galatasaray, sağ bek mevkisini genç futbolcu İsmail Çokçalış ile takviye etmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar’ın Bursaspor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden İsmail’in transferi için ise bir şartı var.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Takvim özel | Cimbom’a İsmail Çokçalış’a şart

    Kadrosunu ara transfer döneminde güçlendirmek isteyen Galatasaray, sağ bek mevkisini genç futbolcu İsmail Çokçalış ile takviye etmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Bursaspor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden İsmail'in transferi için ise bir şartı var.

    Kadrosundaki yerli oyuncu kalitesini artırmak isteyen Galatasaray, sağ bek mevkisi için uzun süredir takip ettiği İsmail Çokçalış'ı listenin tepesine yazmıştı.

    Genç oyuncunun Bursaspor ile sözleşmesini tek taraflı feshetmesi ve Yeşil-Beyazlı kulübün ise konuyu mahkemeye taşıması üzerine ise Sarı-Kırmızılı yönetim bu transferde daha temkinli davranma kararı almıştı.

        Galatasaray yönetiminin son olarak İsmail ile ilgili aldığı kararda oyuncuya Bursaspor ile olan sorununu çözmesi halinde transfer görüşmesi yapabileceklerini ilettiği aksi takdirde ise transferle ilgili bir girişimde bulunulmayacağını ilettiği öğrenildi.

        Bursaspor ile alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı fesheden İsmail Çokçalış'ın eski kulübü ile yeni takımından alacağı imza parasının bir kısmını ödeme şartı ile anlaşmaya çalıştığı ve bu şekilde tarafların orta yolu bulmaya çalıştığı belirtiliyor.

        Galatasaray da transfer için bir an önce İsmail'in Bursaspor ile olan sorununu çözmesini bekliyor.
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