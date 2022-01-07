Kovid-19'a yakalanan Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Şekip Mosturoğlu açıkladı



AZİZ YILDIRIM KİMDİR?

1952 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya gelen Aziz Yıldırım, ilkokul ve lise eğitimini Düzce'de almıştır. Eğitimine devam ettiği Düzce'de sportif olarak da bir kariyere başlayan Yıldırım, Hamidiyespor Kulübü'nde amatör futbol oynamıştır.

Üniversite eğimini almak üzere Ankara'ya gitmiş, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde (şu anki adıyla Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakultesi) inşaat mühendisi olarak tahsilini tamamlamıştır.

Eğitiminin ardından Maktaş Mühendsilik firmasını kuran Yıldırım, savunma sektöründe altyapı ve üstyapı müteaahhitlik hizmetleri vermektedir.

YÖNETİCİLİKTEN BAŞKANLIĞA UZANAN YOL

Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ilk olarak 1990 yılında başlayan Aziz Yıldırım, Metin Aşık'ın başkan olduğu dönemde yönetici olarak göreve başlamıştır. Fenerbahçe için ilk icraatı Tanju Çolak'ı Galatasaray'dan transfer ederek takıma kazandırmak olan Yıldırım, 1998 yılına kadar kulüp içerisindeki görevine yönetici pozisyonunda devam etmiştir.