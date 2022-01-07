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    • Spor
    • 07.01.2022 09:56
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    • 07.01.2022 10:45
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    Kovid-19'a yakalanan Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Şekip Mosturoğlu açıkladı

    Son dakika haberi! Yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedbir amaçılı hastaneye kaldırılan Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın (69) son testi negatif çıktı. Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın bugün itibarıyla rutin çalışma programına döneceğini kaydetti.

    takvim.com.tr
    DHA
    Aziz Yıldırım’ın sağlık durumu nasıl?

    Yeni tip koronavirüse yakalanan ve tedbir amaçlı hastanede olan Aziz Yıldırım'ın son yapılan Kovid-19 testinin negatif çıktığı ve bugün hastaneden ayrılarak evine geçtiği açıklandı.


    Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

    Sosyal medya hesabı üzerinden bilgilendirme yapan Mosturoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle tedbir amaçlı hastanede olan Aziz Yıldırım'ın son testinin negatif çıktığını ve bugün hastaneden ayrılarak evine geçtiğini belirtti. Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın bugün itibarıyla rutin çalışma programına döneceğini kaydetti.


        AZİZ YILDIRIM KİMDİR?
        1952 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya gelen Aziz Yıldırım, ilkokul ve lise eğitimini Düzce'de almıştır. Eğitimine devam ettiği Düzce'de sportif olarak da bir kariyere başlayan Yıldırım, Hamidiyespor Kulübü'nde amatör futbol oynamıştır.

        Üniversite eğimini almak üzere Ankara'ya gitmiş, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde (şu anki adıyla Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakultesi) inşaat mühendisi olarak tahsilini tamamlamıştır.

        Eğitiminin ardından Maktaş Mühendsilik firmasını kuran Yıldırım, savunma sektöründe altyapı ve üstyapı müteaahhitlik hizmetleri vermektedir.

        YÖNETİCİLİKTEN BAŞKANLIĞA UZANAN YOL
        Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ilk olarak 1990 yılında başlayan Aziz Yıldırım, Metin Aşık'ın başkan olduğu dönemde yönetici olarak göreve başlamıştır. Fenerbahçe için ilk icraatı Tanju Çolak'ı Galatasaray'dan transfer ederek takıma kazandırmak olan Yıldırım, 1998 yılına kadar kulüp içerisindeki görevine yönetici pozisyonunda devam etmiştir.

        1998 yılında hedefi olan Fenerbahçe Kulubü başkanlığı için adaylığını koymuş, Vefa Küçük'ten 1 oy fazla alarak kulübün yeni başkanı olarak seçilmiştir. 15 Şubat 1998 yılından bu yana yapılan seçimlerle 12 kez Fenerbahçe Kulübü Başkanı seçilen Aziz Yıldırım, kulüp tarihine ismini en uzun süre başkanlık yapan kişi olarak yazdırmıştır.

        18 YILDA 6 ŞAMPİYONLUK
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığını yaptığı 18 yıllık tarihinde 6 kez lig şampiyonluğu, 7 kez lig ikinciliği elde etmiştir.

        Futbol Kulübünün tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ve UEFA Avrupa Ligi Yarı Final başarısını kazanması yine Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde gerçekleşmiştir.

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