Fener’den uzatmalı tur

F.Bahçe uzatmada turladı… Sarı- Lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda normal süresi 0-0 biten ve uzatmalara giden maçta sahasında 2. Lig ekibi Afyonspor'u 2-0 yendi ve adını son 16'ya yazdırdı. 11.dakikada Nazım'ın şutunda savunmaya çarpan top auta gitti.

KALECİ ANIL'DAN ŞIK KURTARIŞ

41'de Burak Kapacak'ın şutu direği sıyırarak dışarı çıktı. 71'de Zajc'ın şutunu Erdinç çizgiden çıkardı. 90+2'de Zajc'ın kafa şutunu bu kez kaleci Anıl harika çıkardı. Normal süre 0-0 bitti.

VALENCİA SESSİZLİĞİ BOZDU

90+3'te Osayi'nin rakip ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Enner Valencia, Fenerbahçe'yi 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

OSAYİ MAÇIN SONUCUNU BELİRLEDİ

99. dakikada Osayi- Samuel ceza sahası içinden şık bir vuruşla durumu 2-0'a getirdi. Fenerbahçe çok zorlandığı maçı bu sonuçla kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

KAPACAK'TAN TATSIZ SİFTAH

F.Bahçe'nin sezon başında transfer ettiği Burak Kapacak, Sarı-Lacivertli forma ile ilk maçına dün çıktı. Burak, etkisiz kaldığı ilk yarı sonunda oyundan alındı.

KADIKÖY'DE YİNE İSTİFA SESLERİ

Fenerbahçe'de ligde son dönemle alınan kötü sonuçların ardından iç sahada klasikleşen "Yönetim istifa" sesleri dün de duyuldu. Taraftarlar, 2. Lig ekibi Afyonspor'a karşı 90 dakika sonunda üstünlük kurulamamasına tepki gösterirken, yönetim aleyhinde tezahüratlar yaptı. Tepkiler yönetim ile de sınırlı kalmadı. Futbolculardan Mert Hakan Yandaş da taraftarın protesto ettiği isimlerin arasında yer aldı. Bir grup taraftar ise "Yönetim istifa" tezahüratlarına ıslıkla karşılık verdi.