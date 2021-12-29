Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 29.12.2021 20:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.12.2021 20:58
    ABONE OL

    A Spor Fenerbahçe maçı canlı izle | Fenerbahçe - Afjet Afyonspor Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın

    Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fenerbahçe sahasında Afjet Afyonspor'u ağırlıyor. Hakem Turgut Doman yönetiminde Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi A Spor ve takvim.com.tr üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte Fenerbahçe - Afjet Afyonspor maçına ilişkin tüm detaylar...

    Fenerbahçe - Afjet Afyonspor | CANLI İZLE

    ASpor CANLI YAYIN


    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın hakemi Turgut Doman.

    Kupaya bu turdan dahil olan Fenerbahçe, tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanarak son 16 turunda yükselmeye çalışacak.

    Afjet Afyonspor ise 3. turdan başladığı kupada sırasıyla Sivas Belediyespor ve İstanbulspor'u elemeyi başardı.



    FENERBAHÇE - AFJET AFYONSPOR MAÇINA İLİŞKİN TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ



    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Berke Özer, Szalai, Tisserand, Nazım Sangare, Burak Kapacak, Crespo, Meyer, Muhammed Gümüşkaya, Rossi, Pelkas, Valencia.

    Afyonspor: Anıl Atağ, Alper Tursun, Celal Hanalp, Emre Dayan, Erdinç Pekgöz, Nazmi Candoğan, Doğan Ateş, Süleyman Olgun, Doğukhan Emeksiz, Erhan Şentürk, Fatih Aktay



        GUSTAVO VE SERDAR
        Fenerbahçe'de bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır ile tedavileri devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Mergim Berisha karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ile Serdar Aziz de takımdaki yerlerini alamayacak.



        SON ŞAMPİYONLUK 2013'TE
        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı 2013'ten bu yana müzesine götüremiyor.

        Kupada son şampiyonluğunu 2012-2013 sezonunda Trabzonspor'u 1-0 yenerek elde eden sarı-lacivertli ekip, daha sonra 2 kez final oynamasına rağmen ikincilikle yetindi.

        Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 1967-1968, 1973-1974, 1978-1979, 1982-1983, 2011-2012 ve 2012-2013 olmak üzere toplam 6 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.



        A SPOR NASIL İZLENİR?

        A SPOR FREKANSLAR

        FREKANS: 12053 Mhz
        SYMBOL RATE: 27500
        POLARİZASYON: H ( Yatay )
        FEC: 5/6
        DIGITURK: 88. kanal
        TİVİBU: 81. kanal
        D-SMART: 80. kanal
        KABLO TV: 142 ve 143 . Kanal



            A SPOR RADYO

            Adana Merkez Alihocalı Köyü 92.3

            Ankara Merkez Dikmen 1 96.4

            Antalya Alanya Bektaş Tepe 91.7

            Antalya Merkez Mazı Dağı 1 105.3

            Aydın Kuşadası Kese Dağı 100.3

            Balıkesir Merkez İkinci Sakarya Mahallesi 90.3

            Bursa Merkez Gündoğdu 1 92.9

            Çanakkale Merkez Radartepe 1 97.8

            Denizli Merkez Çöplük Tepe 95.5

            Diyarbakır Merkez Talaytepe 94

            Edirne Merkez Buçuk Tepe 90.3

            Erzurum Merkez Gaziler Tepesi Dağ Mahallesi 2 100.2

            Eskişehir Merkez Kozkayı Köyü 2 91.3

            Gaziantep Merkez Kayak Mevkii 1 89.5

            Gümüşhane Merkez Kuşakkaya 103

            İstanbul Üsküdar Çamlıca 2 93.0

            İzmir Bergama Tiyetli Köyü 87.8

            İzmir Çeşme Çakabey Mevkii 92.9

            İzmir Merkez Yamanlar Karatepe 100.2

            Kayseri Merkez Mimarsinan 1 92.3

            Kocaeli Merkez İfraziye Köyü 92.9

            Konya Merkez Akyokuş 107.7

            Malatya Merkez Yıldız Tepe 2 98

            Mersin Merkez Kocahamzalı 2 92.7

            Muğla Bodrum Göktepe Mevki 102.1

            Muğla Marmaris Marina Üstü 100.2

            Muğla Merkez Karadağ 102.9

            Osmaniye Merkez Antentepe 98.6

            Samsun Merkez Bakacak Tepe 104.7

            Tekirdağ Merkez Nusratlı Tepesi 97.8

            Trabzon Merkez Boztepe 104.4

            Zonguldak Merkez 10 Temmuz Mahallesi 100.7
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’dan mahkeme salonunda skandal! Hakime parmak sallladı
            Haberler Spor A Spor Fenerbahçe maçı canlı izle | Fenerbahçe - Afjet Afyonspor Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın
                SON DAKİKA