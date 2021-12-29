Fenerbahçe'ye Altay Bayındır müjdesi! Dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'nin 30 Ekim'de Konyaspor ile oynadığı maçta omzundan sakatlanan ve ardından ameliyat olan Altay Bayındır, yaklaşık iki hafta önce saha çalışmalarına başlamıştı.

Genç file bekçisinin takımla birlikte çalışmalara ne zaman katılacağı da netleşmeye başladı.

ALTAY BAYINDIR BEKLENENDEN DAHA HIZLI DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin 30 Ekim'de Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçta omzundan talihsiz bir sakatlık yaşayan Altay Bayındır, beklenenden daha hızlı iyileşmeye devam ediyor...