Fenerbahçe'ye Altay Bayındır müjdesi! Dönüş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'nin 30 Ekim'de Konyaspor ile oynadığı maçta omzundan sakatlanan ve ardından ameliyat olan Altay Bayındır, yaklaşık iki hafta önce saha çalışmalarına başlamıştı.
Genç file bekçisinin takımla birlikte çalışmalara ne zaman katılacağı da netleşmeye başladı.
ALTAY BAYINDIR BEKLENENDEN DAHA HIZLI DÖNÜYOR
Fenerbahçe'nin 30 Ekim'de Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçta omzundan talihsiz bir sakatlık yaşayan Altay Bayındır, beklenenden daha hızlı iyileşmeye devam ediyor...
OCAK AYININ İKİNCİ HAFTASI...
İlk etapta sahalardan 4 ay uzak kalması beklenen ve ameliyat olduktan 1.5 ay sonra saha çalışmalarına başlayan Altay'ın ocak ayının ikinci haftasında ise takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor.
Tahmin edilenden çok daha kısa süre içinde formasına kavuşması beklenen Altay'ın bu kadar çabuk iyileşmesindeki temel faktörün ise milli kalecinin sakatlık sürecinde dinlenmesine, beslenmesine ve bireysel antrenman programına çok dikkat etmesinden kaynaklandığı belirtiliyor.