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Haberler Spor Fenerbahçe- Afyonspor maçında taraftar isyan bayrağını çekti! Ali Koç istifa sesleri

Fenerbahçe- Afyonspor maçında taraftar isyan bayrağını çekti! Ali Koç istifa sesleri

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda ağırladığı TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'u normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın uzatma bölümleri sonunda 2-0 yenen Fenerbahçe, adını bir üst tura yazdırdı. A Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanan maçta etkisiz bir oyun sergileyen Fenerbahçe, taraftarı çileden çıkardı. Taraftarlar Ali Koç'a istifa çağrısı yaptılar.

30.12.2021 00:14 - Son Güncelleme: 30.12.2021 00:17
Fenerbahçe- Afyonspor maçında taraftar isyan bayrağını çekti! Ali Koç istifa sesleri

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda ağırladığı TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'u normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın uzatma bölümleri sonunda 2-0 yenen Fenerbahçe, adını bir üst tura yazdırdı.

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Fenerbahçe- Afyonspor maçında taraftar isyan bayrağını çekti! Ali Koç istifa sesleri

A Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanan maçta etkisiz bir oyun sergileyen Fenerbahçe, taraftarı çileden çıkardı.

Fenerbahçe- Afyonspor maçında taraftar isyan bayrağını çekti! Ali Koç istifa sesleri

Taraftarlar Ali Koç'a istifa çağrısı yaptılar.

Fenerbahçe- Afyonspor maçında taraftar isyan bayrağını çekti! Ali Koç istifa sesleri

Fenerbahçeli taraftarlar, ilk yarı sonunda bekledikleri futbolu sergileyemeyen takımlarını protesto etti.

Fenerbahçe- Afyonspor maçında taraftar isyan bayrağını çekti! Ali Koç istifa sesleri

Afjet Afyonspor karşısında ilk yarı gol atamayan sarı-lacivertli futbolcuları son bölüme doğru alkışlarla protesto eden taraftarlar, soyunma odasına giderken ise takımlarını ıslıkladı ve yuhaladı.

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