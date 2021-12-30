Fenerbahçe- Afyonspor maçında taraftar isyan bayrağını çekti! Ali Koç istifa sesleri
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda ağırladığı TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'u normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın uzatma bölümleri sonunda 2-0 yenen Fenerbahçe, adını bir üst tura yazdırdı. A Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanan maçta etkisiz bir oyun sergileyen Fenerbahçe, taraftarı çileden çıkardı. Taraftarlar Ali Koç'a istifa çağrısı yaptılar.
30.12.2021 00:14
- Son Güncelleme: 30.12.2021 00:17
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda ağırladığı TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'u normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın uzatma bölümleri sonunda 2-0 yenen Fenerbahçe, adını bir üst tura yazdırdı.
A Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanan maçta etkisiz bir oyun sergileyen Fenerbahçe, taraftarı çileden çıkardı.
Fenerbahçeli taraftarlar, ilk yarı sonunda bekledikleri futbolu sergileyemeyen takımlarını protesto etti.
Afjet Afyonspor karşısında ilk yarı gol atamayan sarı-lacivertli futbolcuları son bölüme doğru alkışlarla protesto eden taraftarlar, soyunma odasına giderken ise takımlarını ıslıkladı ve yuhaladı.