Beşiktaş Altay maçı saat kaçta, şifreli mi şifresiz mi? BJK Altay maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maçın 11'leri...

Siyah-Beyazlılar bu akşam evinde Altay'ı ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak en heyecanlı maçlardan biri Beşiktaş Altay maçı olacak. Karşılaşmanın maç biletleri, 65 TL ile 425 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı satışlar halen devam ediyor. Peki Beşiktaş Altay Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta? BJK Altay maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maçın 11'leri ve merak edilenlerin yanıtları...
BEŞİKTAŞ ALTAY ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Altay maçı 30 Aralık saat 21:00'da oynanacak. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Josef, Pjanic, Can, Ghezzal, Güven, Batshuayi
Altay: Lis, Naderi, Björkander, Özgür, Zeki, Poko, Pinares, Kazımcan, Thiam, Kappel, Paixao
KADERİ 2 MAÇA BAĞLI
Teknik direktör Önder Karaveli, bu akşamki karşılaşmadan takımını zaferle çıkarıp ardından 5 Ocak'taki Antalyaspor karşılaşmasına moralli gitmeyi hedefliyor. Karaveli, Altay ve Antalyaspor karşılaşmalarını kazanırsa Siyah-Beyazlılar'daki görevine ikinci yarıda da devam edecek. Aksi halde Karaveli'nin yerine yeni bir hocanın getirilmesi planlanıyor.
ALTAY BU MAÇLA MORAL BULMAK İSTİYOR
Bu sezon ligde evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikten sonra çıktığı 12 maçta galibiyet yüzü göremeyen Altay, kupada turu geçerek moral bulmak istiyor. İzmir temsilcisi zorlu sınavı geçerek adını son 16'ya yazdırmayı hedefliyor. Altay'da tedavileri süren stoperler İbrahim ve Murat forma giyemeyecek. Ligde ilk yarının son haftasındaki Kasımpaşa deplasmanında kırmızı kart gören sağ bek Cebrail ile kadro dışı kalan sağ bek Tolga ve sol kanat Erhan da görev alamayacak. Hafif sakatlıkları bulunan sağ kanat Kappel ve forvet Bamba'nın durumları maç saatinde netleşecek. Siyah-beyazlılar kupada önceki turlarda Belediye Derincespor ve Manisa FK'yı elemişti.