Beşiktaş Altay maçı saat kaçta, şifreli mi şifresiz mi? BJK Altay maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maçın 11'leri...

KADERİ 2 MAÇA BAĞLI

Teknik direktör Önder Karaveli, bu akşamki karşılaşmadan takımını zaferle çıkarıp ardından 5 Ocak'taki Antalyaspor karşılaşmasına moralli gitmeyi hedefliyor. Karaveli, Altay ve Antalyaspor karşılaşmalarını kazanırsa Siyah-Beyazlılar'daki görevine ikinci yarıda da devam edecek. Aksi halde Karaveli'nin yerine yeni bir hocanın getirilmesi planlanıyor.

ALTAY BU MAÇLA MORAL BULMAK İSTİYOR

Bu sezon ligde evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikten sonra çıktığı 12 maçta galibiyet yüzü göremeyen Altay, kupada turu geçerek moral bulmak istiyor. İzmir temsilcisi zorlu sınavı geçerek adını son 16'ya yazdırmayı hedefliyor. Altay'da tedavileri süren stoperler İbrahim ve Murat forma giyemeyecek. Ligde ilk yarının son haftasındaki Kasımpaşa deplasmanında kırmızı kart gören sağ bek Cebrail ile kadro dışı kalan sağ bek Tolga ve sol kanat Erhan da görev alamayacak. Hafif sakatlıkları bulunan sağ kanat Kappel ve forvet Bamba'nın durumları maç saatinde netleşecek. Siyah-beyazlılar kupada önceki turlarda Belediye Derincespor ve Manisa FK'yı elemişti.