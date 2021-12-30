Denizli’nin kupa zaferinin mimarı Abdülkadir Sünger Aslan’ı 2. kez yıktı

Cimbom Spor Toto 1. Lig ekibi Denizlispor'a penaltı atışlarıyla yenilerek Türkiye Kupası'na veda ederken, gündeme Abdülkadir Sünger oturdu. 21 yaşındaki kaleci tam 18 kurtarış yaparak Sarı-Kırmızılılar'ı yıkan isim oldu. Ancak Abdülkadir'in daha önce de Galatasaray'a büyük bir darbe vurduğu ortaya çıktı. Genç file bekçisi geçen sezon Süper Lig'in 41. haftasında belki de sezonun kaderini değiştiren bir kurtarış yapmıştı.