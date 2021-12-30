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    Denizli’nin kupa zaferinin mimarı Abdülkadir Sünger Aslan’ı 2. kez yıktı

    Yaptığı 18 kurtarışla Galatasaray’ı Türkiye Kupası’nın dışına iten 21 yaşındaki genç kaleci geçen sezon da ligde Emre Akbaba’nın penaltısına ‘dur’ demişti. Abdülkadir Sünger bu kurtarışla Sarı Kırmızılılar’ın averajla şampiyonluğu kaybetmesinde çok büyük rol oynamştı.

    Belalım benim

    Cimbom Spor Toto 1. Lig ekibi Denizlispor'a penaltı atışlarıyla yenilerek Türkiye Kupası'na veda ederken, gündeme Abdülkadir Sünger oturdu. 21 yaşındaki kaleci tam 18 kurtarış yaparak Sarı-Kırmızılılar'ı yıkan isim oldu. Ancak Abdülkadir'in daha önce de Galatasaray'a büyük bir darbe vurduğu ortaya çıktı. Genç file bekçisi geçen sezon Süper Lig'in 41. haftasında belki de sezonun kaderini değiştiren bir kurtarış yapmıştı.

    DAHA FAZLA FARKI ENGELLEDİ
    G.Saray'ın 4-1 kazandığı maçın ilk yarısında Emre Akbaba'nın penaltısında golü izin vermeyen Abdülkadir Sünger, Sarı- Kırmızılılar'ın daha farklı bir galibiye almasını engelledi.

    1 GOL AVERAJLA KUPA GİTTİ!
    Denizli'de istediği kadar farklı kazanamayan Cimbom sezon sonunda Beşiktaş'a 1 gol averajıyla şampiyonluğu kaybetti. Öte yandan Abdülkadir Sünger'le ilgili flaş bir ayrıntı da ortaya çıktı.

        FUTBOLU BIRAKMA KARARI ALDI
        Başarılı kaleci 17 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonrası yaralandı. Ameliyat geçiren ve futbolu bırakma kararı alan Abdülkadir ardından bir mucizeyi başararak yeniden sahalara döndü.

        HERKESİN DİLİNDE O VAR
        Abdülkadir Sünger, Galatasaray karşısında gösterdiği müthiş performansla bir anda en çok konuşulan isim oldu.
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