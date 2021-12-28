Kupada nefes kesen maçta penaltılarla gülen taraf Denizlispor oldu! Galatasaray 3 (8) - (9) 3 Denizlispor maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray ile Denizlispor karşı karşıya geldi.

Gol düellosu şeklinde geçen ve normal süresi ile uzatma bölümü 3-3 biten mücadeleyi penaltılarla 6-5 kazanan Denizlispor, büyük bir sürprize imza atarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Maça hızlı başlayan TFF 1. Lig ekibi Denizlispor 9'da İlhan Depe'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar bu gole 29'da Alpaslan Öztürk'le beraberliği yakalarken, Denizlispor 38'de Brahim Darri'nin şık golüyle bir kez daha öne geçti: 1-2.

İkinci yarıya fırtına gibi giren Galatasaray, 49'de Halil Dervişoğlu ve 50'e Mostafa Mohamed'in peş peş attığı gollerle 3-2 öne geçti.

90+6'da sarı-kırmızılılarda Alpaslan Öztürk ikinci sarıdan kırmızı kart görürken, pes etmeyen Denizlispor, 90+9'da Nelsson'un kendi kalesine attığı golle maçı uzatmalara taşıdı: 3-3.

Uzatmalarda başka gol sesi çıkmadı ve maç penaltılara gitti. Seri penaltı atışlarında sarı-kırmızılılara 6-5 üstünlük kuran Denizlispor, adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.



MAÇIN GOLLERİ

Maça hızlı başlayan Galatasaray'ın ataklarını savunan Denizlispor yakaladığı ilk kontra atakta golü buldu. Derinlemesine atılan pasta kaleci İsmail Çipe'yi geçen İlhan Depe topu ağlara gönderdi ve Denizlispor'u 1-0 öne geçirdi.

Yediği gol sonrası baskısını artıran Galatasaray, Alpaslan Öztürk'ün ceza sahası dışından vurduğu sert şutta golü buldu ve skoru 1-1'e getirdi.

Yine Galatasaray'ın baskı kurduğu dakikalarda hızla atağa çıkan Denizlispor'da savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Darri, İsmail Çipe'nin önde olduğunu görerek aşırtma bir vuruşla yeşil-siyahlı ekibi bir kez daha öne geçirdi.

Galatasaray ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Taylan Antalyalı'ya yapılan faulde topun başına geçen Ömer Bayram'ın içeri kestiği ortada Mostafa Mohamed topu indirdi. Onun indirdiği yerde topa dokunan Halil Dervişoğlu topu ağlara yolladı ve Galatasaray 49. dakikada skoru 2-2'ye getirdi.

Dakika 50'yi gösterdiğinde bu kez az önceki golün asistini yapan Mostafa Mohamed sahneye çıktı. Morutan'ın pasında ceza sahasına giren Mostafa Mohamed çok sert bir vuruşla topu filelere gönderdi ve sarı-kırmızılı ekibi 3-2'lik skorla öne geçirdi.

Uzatmaların son dakikasında Denizlispor korner kullandı. Ceza sahasında yaşanan karambolde sarı-kırmızılı ekibin genç oyuncusu Işık Kaan'ın çevirdiği top Nelsson'a çarptı ve filelere gitti. Maç 3-3'lük skorla uzatmalara gitti.

İŞTE KARŞILIKLI PENALTILAR

GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: İsmail Çipe, Oğulcan, Alpaslan, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Cicaldau, Morutan, Emre, Barış, Mostafa Mohamed

Denizlispor: Abdülkadir, Emre, Erdal, Muhammet, Gökhan, Muhammed, Mustafa, Özer, Bünyamin, İlhan, Darri