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    • Spor
    • 29.12.2021 01:34
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    • 29.12.2021 01:57
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    Galatasaray’ı yıktı geçti! Abdulkadir Sünger'in aldığı maaş şoke etti

    Galatasaray’ı yıkan Abdulkadir Sünger'in maaşı şoke etti. Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu maçında Galatasaray, normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3'lük beraberlikle sonuçlanan maçın penaltı atışları sonucunda Altaş Denizlispor'a 6-5 yenildi ve kupaya veda etti. Denizlispor’da kaleci Abdülkadir Sünger, performansıyla maça damgasını vururken, genç file bekçisi ile ilgili dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Asgari ücretle Galatasaray’ı yıktı!

    Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu maçında Galatasaray, normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3'lük beraberlikle sonuçlanan maçın penaltı atışları sonucunda Altaş Denizlispor'a 6-5 yenildi ve kupaya veda etti.

    ABDÜLKADİR SÜNGER MAÇA DAMGA VURDU
    Spor Toto 1. Lig ekibi Denizlispor'da kaleci Abdülkadir Sünger, performansıyla maça damga vurdu.

    Genç file bekçisi ile ilgili dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı.

    11 KURTARIŞLA GALATSARAY'A GEÇİT VERMEDİ
    Galatasaray ataklarında kalesinde devleşen ve maç boyu toplamda 11 kurtarışla Sarı-Kırmızılı futbolculara geçit vermeyen kaleci Abdülkadir Sünger, takımı adına karşılaşmanın kahramanı oldu.

        ASGARİ ÜCRETLE GALATASARAY'I YIKTI
        Penaltı atışlarında takımının 5. penaltısını gole çeviren, Oğulcan'ın penaltısını kurtararak ise takımına turu getiren Abdülkadir'in haftalık kazancının ise 820 TL olduğu ortaya çıktı. Aylık geliri 3280 TL olan genç file bekçisi Galatasaray'ı kupadan eleyen isim olarak da adını tarihe yazdırmayı bildi.

        Abdülkadir Sünger, Galatasaray maçındaki performansı ile sosyal medyada gecenin de en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

        Öte yandan aylık kazancı 3280 TL olan Abdülkadir'in asgari ücrete yapılan zamla birlikte maaşı da asgari ücrete yapılan zamla birlikte en az 4253 TL olarak güncellenecek.
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