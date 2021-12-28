Galatasaray’ı yıktı geçti! Abdulkadir Sünger'in aldığı maaş şoke etti

ASGARİ ÜCRETLE GALATASARAY'I YIKTI

Penaltı atışlarında takımının 5. penaltısını gole çeviren, Oğulcan'ın penaltısını kurtararak ise takımına turu getiren Abdülkadir'in haftalık kazancının ise 820 TL olduğu ortaya çıktı. Aylık geliri 3280 TL olan genç file bekçisi Galatasaray'ı kupadan eleyen isim olarak da adını tarihe yazdırmayı bildi.