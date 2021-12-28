Galatasaray’ı yıktı geçti! Abdulkadir Sünger'in aldığı maaş şoke etti

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu maçında Galatasaray, normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3'lük beraberlikle sonuçlanan maçın penaltı atışları sonucunda Altaş Denizlispor'a 6-5 yenildi ve kupaya veda etti.
ABDÜLKADİR SÜNGER MAÇA DAMGA VURDU
Spor Toto 1. Lig ekibi Denizlispor'da kaleci Abdülkadir Sünger, performansıyla maça damga vurdu.
Genç file bekçisi ile ilgili dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı.
11 KURTARIŞLA GALATSARAY'A GEÇİT VERMEDİ
Galatasaray ataklarında kalesinde devleşen ve maç boyu toplamda 11 kurtarışla Sarı-Kırmızılı futbolculara geçit vermeyen kaleci Abdülkadir Sünger, takımı adına karşılaşmanın kahramanı oldu.