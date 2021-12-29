Fenerbahçe'de sabırlar taştı! Ali Koç'un sessizliği sonrası harekete geçtiler

Doğan Fenerbahçe'de sevgisizlik ortamı oluştuğunu, alınan sportif başarısızlıkların yanı sıra camianın birlik ve beraberlikten de uzaklaştığını dile getirdi. Kaos ortamının Fenerbahçe'yi daha da kötüye sürükleyeceğini belirten Doğan Başkan Ali Koç'un kongre kararı almasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

BÜYÜK KULÜP'TE DEV TOPLANTI

Şevket Yılmaz'ın başkanlığını yaptığı Fenerbahçe 2000 Derneği de Salı günü Büyük Kulüp'te bir toplantı organize ediyor. Toplantının gündem maddesi Fenerbahçe'nin son yıllarda yaşadığı olumsuzluklar.