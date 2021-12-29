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    • Spor
    • 29.12.2021 17:01
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    • 29.12.2021 17:16
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    Fenerbahçe'de sabırlar taştı! Ali Koç'un sessizliği sonrası harekete geçtiler

    Ali Koç’un 2018 Haziran ayında başkanlığa gelmesinin ardından her yıl yaşanan teknik direktör değişiklikleri ve sportif başarısızlık camiada sabırları da taşırdı. Fenerbahçe'de dernekler düğmeye bastı. Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, Antalya, İzmir Eyüp Fenerbahçeliler Derneği ve Fenerbahçe 2000 Derneği gibi dernekler hareteke geçti. Fenerbahçe 2000 Derneği de Salı günü Büyük Kulüp’te bir toplantı organize ediyor. Başkan Ali Koç’un başarısız sonuçlardan sonra derin bir sessizliğe bürünmesi, takımın hocasının belli olmaması, Sarı-Lacivertli camiadaki belirsizlik, tribünlerin ve camianın bölünmesi, toplantının da ana maddelerini oluşturuyor.

    takvim.com.tr
    EMRE AKDENİZ
    Fenerbahçe’de sabırlar taştı!

    Fenerbahçe'nin aldığı başarısız sonuçlardan dolayı Sarı-Lacivertli takım ilk yarıyı liderin 14 puan gerisinde kapattı. Teknik Direktör Pereira ile karşılıklı anlaşarak Portekizli teknik adamın görevine son verildi.

    Yeni yıla teknik direktörsüz ve umutsuz girilmesi Sarı-Lacivertli camiada da taşları yerinden oynattı.

    TARİHİN EN KÖTÜ GÜNLERİ
    Ali Koç'un 2018 Haziran ayında başkanlığa gelmesinin ardından her yıl yaşanan teknik direktör değişiklikleri ve sportif başarısızlık camiada sabırları da taşırdı.

    Antalya, İzmir Eyüp Fenerbahçeliler Derneği acilen kongre çağrısı yaparken Sarı-Lacivertli camianın önde gelen dernekleri de harekete geçti.

    SEVGİSİZLİK ORTAMI VE BÖLÜNMÜŞLÜK
    Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Metin Doğan önceki akşam Fenerbahçe muhabirleri ile bir yemek yedi ve Sarı-Lacivertli kulüpte yaşananlardan rahatsızlıklarını dile getirdi.

        Doğan Fenerbahçe'de sevgisizlik ortamı oluştuğunu, alınan sportif başarısızlıkların yanı sıra camianın birlik ve beraberlikten de uzaklaştığını dile getirdi. Kaos ortamının Fenerbahçe'yi daha da kötüye sürükleyeceğini belirten Doğan Başkan Ali Koç'un kongre kararı almasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

        BÜYÜK KULÜP'TE DEV TOPLANTI
        Şevket Yılmaz'ın başkanlığını yaptığı Fenerbahçe 2000 Derneği de Salı günü Büyük Kulüp'te bir toplantı organize ediyor. Toplantının gündem maddesi Fenerbahçe'nin son yıllarda yaşadığı olumsuzluklar.

        Ali Koç'un başkanlığında geçen 4 sezonun hayal kırıklıklarıyla dolu olduğunu belirten Fenerbahçe 2000 Derneği kötü günlere dur demek için düğmeye bastı.

        Camianın önde gelen isimlerinin katılmasının beklendiği toplantı Fenerbahçe camiasında yeni yılın da ilk toplantısı olacak.

        Başkan Ali Koç'un başarısız sonuçlardan sonra derin bir sessizliğe bürünmesi, takımın hocasının belli olmaması, Sarı-Lacivertli camiadaki belirsizlik, tribünlerin ve camianın bölünmesi, toplantının da ana maddelerini oluşturuyor.
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        Fenerbahçe’de sabırlar taştı!
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