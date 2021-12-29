Fenerbahçe'de sabırlar taştı! Ali Koç'un sessizliği sonrası harekete geçtiler

Fenerbahçe'nin aldığı başarısız sonuçlardan dolayı Sarı-Lacivertli takım ilk yarıyı liderin 14 puan gerisinde kapattı. Teknik Direktör Pereira ile karşılıklı anlaşarak Portekizli teknik adamın görevine son verildi.
Yeni yıla teknik direktörsüz ve umutsuz girilmesi Sarı-Lacivertli camiada da taşları yerinden oynattı.
TARİHİN EN KÖTÜ GÜNLERİ
Ali Koç'un 2018 Haziran ayında başkanlığa gelmesinin ardından her yıl yaşanan teknik direktör değişiklikleri ve sportif başarısızlık camiada sabırları da taşırdı.
Antalya, İzmir Eyüp Fenerbahçeliler Derneği acilen kongre çağrısı yaparken Sarı-Lacivertli camianın önde gelen dernekleri de harekete geçti.
SEVGİSİZLİK ORTAMI VE BÖLÜNMÜŞLÜK
Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Metin Doğan önceki akşam Fenerbahçe muhabirleri ile bir yemek yedi ve Sarı-Lacivertli kulüpte yaşananlardan rahatsızlıklarını dile getirdi.