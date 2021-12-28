Takım ligden koptu... Başkan Koç istenmiyor, taraftar 2’ye bölündü!





BAŞKAN VE YÖNETİME GÜVEN YOK

Taraftarların sadece Kim Min Jae, Pelkas ve Crespo'yu alkışlaması da dikkatlerden kaçmadı. Yönetimin bu kaos ortamından camiayı ve takımı nasıl çıkartacağı da merak konusu. Taraftarların maçlar dışında sanal alemde de sürekli olarak Başkan Koç ve yönetimi aleyhine mesajlar yollaması da yönetime olan güvenin dibe vurduğunun en büyük göstergesi oldu.

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