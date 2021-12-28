Takım ligden koptu... Başkan Koç istenmiyor, taraftar 2’ye bölündü!

Pazar gecesi Süper Lig'de 3 hafta aranın ardından gelen Yeni Malatyaspor galibiyeti Fenerbahçe'deki kaos ortamını örtmeye yetmedi. Sezonun ilk yarının sonunda takımın şampiyonluk yarışından büyük ölçüde kopması, taraftarların Ali Koç ve yönetimini ısrarla istifaya davet etmesi, yine tribünlerin uzun bir aranın ardından ikiye bölünmesi tüm futbolseverlere "Ne olacak Fener'in bu hali" dedirtiyor.
FUTBOLCULAR DA NASİBİNİ ALDI...
Camianın dağınık görüntüsünün yanında taraftarların Yeni Malatya maçında performansını beğenmediği futbolculara da tavır alması dikkatlerden kaçmadı. Mert Hakan ilk golün asistini yapmasına karşın tribünlerden en çok tepki çeken oyuncuların başında oldu.
BAŞKAN VE YÖNETİME GÜVEN YOK
Taraftarların sadece Kim Min Jae, Pelkas ve Crespo'yu alkışlaması da dikkatlerden kaçmadı. Yönetimin bu kaos ortamından camiayı ve takımı nasıl çıkartacağı da merak konusu. Taraftarların maçlar dışında sanal alemde de sürekli olarak Başkan Koç ve yönetimi aleyhine mesajlar yollaması da yönetime olan güvenin dibe vurduğunun en büyük göstergesi oldu.