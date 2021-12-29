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    • Spor
    • 29.12.2021 18:37
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    • 29.12.2021 18:37
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    A SPOR CANLI İZLE | Göztepe - Samsunspor Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın

    Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Göztepe sahasında Samsunspor'u ağırlıyor. İki takımda da hedef mutlak galibiyet. Göztepe - Samsunspor maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

    Göztepe - Samsunspor | CANLI İZLE

    ASpor CANLI YAYIN

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

    Kupada 5. tur mücadelesinde İzmir temsilcisi Göztepe, sahasında Samsunspor'u konuk ediyor.




    Hakem Arda Kardeşler yönetiminde Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynana mücadeyi takvim.com.tr ve A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

    A SPOR NASIL İZLENİR?

    A SPOR FREKANSLAR

    FREKANS: 12053 Mhz
    SYMBOL RATE: 27500
    POLARİZASYON: H ( Yatay )
    FEC: 5/6
    DIGITURK: 88. kanal
    TİVİBU: 81. kanal
    D-SMART: 80. kanal
    KABLO TV: 142 ve 143 . Kanal

    A SPOR RADYO

    Adana Merkez Alihocalı Köyü 92.3

    Ankara Merkez Dikmen 1 96.4

    Antalya Alanya Bektaş Tepe 91.7

    Antalya Merkez Mazı Dağı 1 105.3

    Aydın Kuşadası Kese Dağı 100.3

    Balıkesir Merkez İkinci Sakarya Mahallesi 90.3

    Bursa Merkez Gündoğdu 1 92.9

    Çanakkale Merkez Radartepe 1 97.8

    Denizli Merkez Çöplük Tepe 95.5

    Diyarbakır Merkez Talaytepe 94

    Edirne Merkez Buçuk Tepe 90.3

    Erzurum Merkez Gaziler Tepesi Dağ Mahallesi 2 100.2

    Eskişehir Merkez Kozkayı Köyü 2 91.3

    Gaziantep Merkez Kayak Mevkii 1 89.5

    Gümüşhane Merkez Kuşakkaya 103

    İstanbul Üsküdar Çamlıca 2 93.0

    İzmir Bergama Tiyetli Köyü 87.8

    İzmir Çeşme Çakabey Mevkii 92.9

    İzmir Merkez Yamanlar Karatepe 100.2

    Kayseri Merkez Mimarsinan 1 92.3

    Kocaeli Merkez İfraziye Köyü 92.9

    Konya Merkez Akyokuş 107.7

    Malatya Merkez Yıldız Tepe 2 98

    Mersin Merkez Kocahamzalı 2 92.7

    Muğla Bodrum Göktepe Mevki 102.1

    Muğla Marmaris Marina Üstü 100.2

    Muğla Merkez Karadağ 102.9

    Osmaniye Merkez Antentepe 98.6

    Samsun Merkez Bakacak Tepe 104.7

    Tekirdağ Merkez Nusratlı Tepesi 97.8

    Trabzon Merkez Boztepe 104.4

    Zonguldak Merkez 10 Temmuz Mahallesi 100.7
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