Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı sonrası Ali Koç’a tepkiler dinmiyor: Getiremezse koşarak kaçacak

EMRE BOL - YÖNETİM DİKKAT!

Maçtan ziyade tribünlerin hali önemliydi benim için… Taraftar öyle bir hale geldi ki! İddia ediyorum; ligin psikolojisi en bozuk taraftarları, Fenerbahçe taraftarıdır. Yıllardır bir tane dahi kupa alınamaması rağmen sürekli destek olmak, her sezon başlangıcında, "bu sene o sene" deyip yine hayal kırıklığına uğramak kolay değil. Sırf bu yüzden zaman zaman tribünde yaşanan patlamalara hak veriyorum. Fenerbahçe yönetimi artık son bir teknik direktör şansı kullanacak. Bunu çok iyi değerlendirmeli. Aksi taktirde Fenerbahçe taraftarı nasıl getirdiyse, öyle de götürür.