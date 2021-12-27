Fenerbahçe'de kazan kaynıyor: Sorun teknik direktörlerde değil başkanda

Stadın büyük bir bölümü boştu ancak tribünde olanlar ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetime büyük tepki gösterdi. 90 dakika boyunca hiç susmadılar ve taraftarlar tepkilerini dile getirdi.
Fenerbahçe taraftarının futbolculara da büyük tepkisi vardı… Sarı-Lacivertli taraftarlar, Vitor Pereira'nın transfer ettirdiği Güney Koreli stoper Kim Min Jae ve Portekizli orta saha Miguel Crespo'yu alkışlarken, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve zaman zaman zaman da Mesut Özil'e tepki gösterdiler.
Fenerbahçe'ye gönül veren taraftarların futbolcular üzerinden de bir anlamda yönetime mesaj yolladı.