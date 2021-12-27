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    • Spor
    • 27.12.2021 11:20
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    • 27.12.2021 11:20
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    Fenerbahçe'de kazan kaynıyor: Sorun teknik direktörlerde değil başkanda

    Fenerbahçe'de gerginlik bitmek bilmiyor. Fenerbahçe, Süper Lig’de ilk devreyi 32 puanla lider Trabzonspor’un tam 14 puan gerisinde tamamladı. Sarı-Lacivertliler’in Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmada ise tribünlerden yönetime büyük bir tepki vardı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’de kazan kaynıyor!

    Stadın büyük bir bölümü boştu ancak tribünde olanlar ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetime büyük tepki gösterdi. 90 dakika boyunca hiç susmadılar ve taraftarlar tepkilerini dile getirdi.



    Fenerbahçe taraftarının futbolculara da büyük tepkisi vardı… Sarı-Lacivertli taraftarlar, Vitor Pereira'nın transfer ettirdiği Güney Koreli stoper Kim Min Jae ve Portekizli orta saha Miguel Crespo'yu alkışlarken, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve zaman zaman zaman da Mesut Özil'e tepki gösterdiler.

    Fenerbahçe'ye gönül veren taraftarların futbolcular üzerinden de bir anlamda yönetime mesaj yolladı.
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        Haberler Spor Fenerbahçe'de kazan kaynıyor: Sorun teknik direktörlerde değil başkanda
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