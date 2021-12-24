Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a olay eleştiri: En az 6 kez istifa etmeliydi

TEKNİK DİREKTÖR İSTİKRARI SAĞLANAMADI

Fenerbahçe'de taraftarların büyük umutlarla başkan olmasını istediği Ali Koç 2018 yılı haziran ayında göreve geldi. Bu zamana kadar 8 teknik direktör ile çalışan Ali Koç, teknik direktör konusunda da istikrarı sağlayamadı. Ali Koç başkanlığı döneminde 2'si geçici olmak üzere toplamda 8 teknik direktörle çalıştı. Tahir Karapınar ve Zeki Murat Göle giden hocaların yerlerine geçici olarak görev alırken, Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu sarı-lacivertli takımın başında yer aldı. Ali Koç dönemindeki teknik adamların görev süresi şöyle: Cocu: 15 maç, Koeman: 10 maç, Ersun Yanal: 54 maç, Zeki Murat Göle: 2 maç, Tahir Karapınar: 9 maç, Erol Bulut: 34 maç, Emre Belözoğlu: 10 maç, Pereira: 21 maç.

AVRUPA'DA DA BAŞARI GELMEDİ

Fenerbahçe, ligin yanı sıra kupalarda da başarı elde edemedi. UEFA Avrupa Ligi'nde Vitor Pereira yönetiminde çıktığı maçlardan 1 galibiyet 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 6 puanla 3'üncü sırada yer aldı. İç sahada çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılamayan sarı-lacivertliler Royal Antwerp ve Eintracht Frankfurt ile berabere kalırken Olympiakos'a yenildi. Avrupa'da yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek sarı-lacivertli ekibin play-off turundaki rakibi ise Çekya ekibi Slavia Prag oldu.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Sarı-lacivertli kulüpte özellikle taraftarın büyük desteğini arkasına alan Ali Koç, tepkileri üzerine çekmeye başladı.