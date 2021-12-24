Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a olay eleştiri: En az 6 kez istifa etmeliydi

Göreve getirilen teknik direktörler ve yapılan transferlere rağmen başarı gelmemesi üzerine taraftarlar tepkilerini sert bir dille göstermeye başladı. Eleştiri oklarını üzerine çeken Başkan Ali Koç, istifaya davet edilmeye başlandı.
DERBİLERDE HEZİMET
Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığındaki dönemde 14 derbi mücadeleye çıktı. 4 sezonda Beşiktaş ve Galatasaray ile 14 maça çıkan sarı-lacivertli ekip, başarısız bir grafik çizdi. 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında sadece 2 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 8 beraberlik, 4 de mağlubiyet yaşadı.
Öte yandan Başkan Ali Koç döneminde kendi sahasında derbilerdeki yenilmezlik serileri de sona erdi. 2019-20 sezonunda Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, 23 maç ve 20 yıllık sürenin ardından mağlubiyet tattı. 2020-21 sezonunda ise sarı-lacivertli ekip, sahasında Beşiktaş'a 4-3'lük skorla mağlup oldu. Beşiktaş bu galibiyetle 15 yıllık aranın ardından Fenerbahçe'ye deplasmanda üstünlük kurdu. Fenerbahçe'de bir seri de Trabzonspor ile sona erdi. ZTK'da 2019-20 sezonunda bordo-mavili ekiple karşılaşan Fenerbahçe, yarı final rövanş maçında 3-1 yenilerek 23 yıllık bir serinin daha sonuna geldi.
61 OYUNCU KADROYA DAHİL OLDU
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 61 futbolcu transfer etti.
Sarı-lacivertli ekibe 2018-19 sezonunda 16 futbolcu dahil edildi. 2019-20 sezonunda 14, 2020-21 sezonunda ise 22 oyuncuyu sarı-lacivertli renklere bağlandı. Fenerbahçe 2021-22 sezonunun ilk döneminde ise 9 oyuncu ile anlaşma imzaladı.