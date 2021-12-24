Tarihi fiyasko kapıda! Galatasaray kötü bir rekora koşuyor...

Tarihinin en başarısız sezonlarından birisini yaşayan Galatasaray yarın ilk devrenin son maçına çıkacak.
TARİHİ REKOR KAPIDA
Süper Lig'de 7 haftadır kazanamayan, lider Trabzonspor'un tam 21 puan gerisinde bulunan Sarı-Kırmızılılar yarın da 3 puanı alamazsa tarihi bir rekora imza atacak.
41 YIL SONRA BU KADAR KÖTÜ İSTATİSTİK...
Şu anda 24 puanla 12. sırada bulunan Galatasaray, Antalyaspor'u yenememesi durumunda devreyi kesin olarak ilk 10'un dışında tamamlayacak.
İLK 10 SIRADA BİTİREMEYECEK
Fatih Terim'in ekibi bu durumda, 3 puanlı sistemin başladığı 1987-88 sezonundan bu yana ilk kez ligde devreyi ilk 10 sırada bitiremeyecek.