Tarihi fiyasko kapıda! Galatasaray kötü bir rekora koşuyor...

Cimbom şu anda 1987'den bu yana en düşük puan aldığı sezonu yaşarken, Fatih Terim de Galatasaray'ın başında en kötü istatistiklere imza atıyor.

Kötü gidişatın yarın Antalyaspor karşısında da sürüp sürmeyeceği büyük merak konusu.