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    • Spor
    • 24.12.2021 17:41
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    • 24.12.2021 17:56
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    Tarihi fiyasko kapıda! Galatasaray kötü bir rekora koşuyor...

    Galatasaray kötü bir rekorun eşiğinde... Tarihinin en başarısız sezonlarından birisini yaşayan Galatasaray yarın ilk devrenin son maçına çıkacak. Galatasaray mağlubiyet aldığı takdirde tam 41 yıl sonra kötü bir istatistik yakalayacak. İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Tarihi fiyasko kapıda!

    Tarihinin en başarısız sezonlarından birisini yaşayan Galatasaray yarın ilk devrenin son maçına çıkacak.

    TARİHİ REKOR KAPIDA
    Süper Lig'de 7 haftadır kazanamayan, lider Trabzonspor'un tam 21 puan gerisinde bulunan Sarı-Kırmızılılar yarın da 3 puanı alamazsa tarihi bir rekora imza atacak.

    41 YIL SONRA BU KADAR KÖTÜ İSTATİSTİK...
    Şu anda 24 puanla 12. sırada bulunan Galatasaray, Antalyaspor'u yenememesi durumunda devreyi kesin olarak ilk 10'un dışında tamamlayacak.

    İLK 10 SIRADA BİTİREMEYECEK
    Fatih Terim'in ekibi bu durumda, 3 puanlı sistemin başladığı 1987-88 sezonundan bu yana ilk kez ligde devreyi ilk 10 sırada bitiremeyecek.

        41 YIL SONRA BÖYLESİNE KÖTÜ BİR İSTATİSTİK
        Profesyonel futbolun başladığı 1959 yılı dikkate alındığında ise Sarı-Kırmızılılar tam 41 yıl sonra böylesine kötü bir istatistik yakalayacak.

        Galatasaray son olarak 1979-80 sezonunda devreyi 14. sırada bitirmişti.

        Cimbom şu anda 1987'den bu yana en düşük puan aldığı sezonu yaşarken, Fatih Terim de Galatasaray'ın başında en kötü istatistiklere imza atıyor.

        Kötü gidişatın yarın Antalyaspor karşısında da sürüp sürmeyeceği büyük merak konusu.
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