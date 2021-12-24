Son dakika! Caner Erkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi

Son dakika haberleri... VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin, İttifak Holding Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor forması giyen Sadık Çiftpınar, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 24 Aralık 2021 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sevkler yer aldı:
"1- ALTAY Kulübü'nün 21.12.2021 tarihinde oynanan ALTAY-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü futbolcusu AHMET YILMAZ ÇALIK'ın 22.12.2021 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 23.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 22.12.2021 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,