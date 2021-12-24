Son dakika! Caner Erkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü Başkanı ADİL GEVREK'in aynı müsabakadaki fiili müdahale teşebbüsünde bulunması suretiyle "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi ile "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 4/3 maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabında yapılan paylaşımlardaki "hakaret" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 24.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü yardımcı antrenörü MURAT UÇKUN'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 4/3 maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 24.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,