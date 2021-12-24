Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi sona mı eriyor? Camiada kongre sesleri: İlk aday Sadettin Saran!





SARAN AÇIKLADI 2 CEPHE DAHA VAR

Sadettin Saran, adaylığını resmen açıklarken, perde arkasında hazırlık yapan en az 2 cephenin bulunduğu biliniyor. Yönetimin gündeminde henüz seçim yok.

Ancak camianın önde gelenleri "Ali Koç çok üzgün. Başarısız bırakmak istemiyor. Ancak böyle giderse taraftarın gözünde daha fazla yıpranmamak adına sezon sonu seçim kararı alabilir" yorumları yapıyor.



MEHMET ALİ AYDINLAR DA TOPLANTILAR YAPIYOR

Saran'ın adaylığını açıklamasının ardından, Mehmet Ali Aydınlar'ın da aday olmak için ön görüşmeler ve toplantılar yaptığı öğrenildi.