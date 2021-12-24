Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 24.12.2021 10:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.12.2021 10:33
    ABONE OL

    Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi sona mı eriyor? Camiada kongre sesleri: İlk aday Sadettin Saran!

    Süper Lig ve Avrupa'da aldığı başarısız sonuçlarla bu yıl da taraftarı hüsrana uğratan Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'de kongre sesleri yükseliyor. 8 teknik adamla çalışan Koç, 61 transfere 150 milyon euro harcamasına rağmen tek bir kupa dahi kazanamadı. Sadettin Saran, adaylığını resmen açıklarken, perde arkasında hazırlık yapan en az 2 cephenin bulunduğu biliniyor. Öte yandan gelinen nokta sonrası taraftarlar, “change. org”da kongre kararı alınması için imza kampanyası başlattı.

    Fenerbahçe’de Ali Koç dönemi sona mı eriyor?

    Sezona mutlak şampiyonluk parolası ile giren Fenerbahçe daha ocak ayını görmeden zirvenin 16 puan gerisine düştü. Son 10 lig maçında sadece 2 galibiyet alınması (G.Saray-Ç. Rize) Başkan Ali Koç'a olan eleştirinin dozunun her hafta biraz daha artmasına neden oldu.

    Vitor Pereira'nın sonunu hazırlayan sürecin ardından 60 dakika 9 kişi oynayan Karagümrük ile berabere kalınması ise Ali Koç üzerindeki seçim baskısını artırdı.

    Fenerbahçe'de son 4 sezondaki başarısızlığın tek sorumlusu teknik direktörler gibi gösterilerek görevlerine son verilse de, sorun teknik adamlarda değil futbol aklında. Başkan Ali Koç görevde bulunduğu 3.5 sene içerisinde başarısızlığın faturasını sürekli teknik direktörlere kesti.

    3.5 senede, her sezona yeni yapılanma söylemleri altında, yeni teknik direktörlerle başlanmasına ve 61 transfer yapılmasına rağmen bir türlü başarı gelmedi. Ali Koç, başkanlığı döneminde 4 kez teknik direktör değişikliğine gitti. Sarı-lacivertlilerde Ali Koç'un başkanlığında Phillip Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut ve Vitor Pereira teknik direktörlük görevini üstlendi. 4 ismin yanı sıra Erwin Koeman, Zeki Murat Göle, Tahir Karapınar ve Emre Belözoğlu da geçici olarak görev aldı.



        FENERBAHÇE'DE TARİHİ BAŞARISIZLIK
        Bu süreçte sadece transfere 150 milyon Euro'yu aşkın para harcanmasına rağmen adeta başarısızlığın kitabı yazıldı. Bu da sorunun teknik direktörlerde değil, futbol aklında, dolayısıyla başkan Ali Koç'ta olduğunu gösteriyor. Başkan Ali Koç dönemi başarılardan ziyade transfer fiyaskoları, teknik direktörleri getiriş ve gönderiş şekli, taraftarlarla girdiği diyaloglar, açıklamalarının tersi uygulamalarıyla öne çıkıyor. Sarı-Lacivertliler 1959'dan beri sadece 5 kez ilk 5'e giremedi ve bunun 2'si, Ali Koç'un 2 yıllık başkanlık döneminde gerçekleşti.

        TARAFTARLAR BIRAKMASI İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI
        Ali Koç'un ilk senesinde Fenerbahçe ligden düşme korkusu yaşadı. İkinci sezonda lige erkenden havlu atıldı. Üçüncü sezon lig 3. bitirilirken, bu sezon da umutlar erken tükendi. Fenerbahçe, bu süreçte Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 161 müsabakaya çıkarken, 76 galibiyet, 40 beraberlik ve 45 mağlubiyet yaşadı. Gelinen nokta sonrası taraftarlar, "change. org"da kongre kararı alınması için imza kampanyası başlattı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Ali Koç'a ithafen, "Fenerbahçe taraftarının büyük bir teveccühü ve isteğiyle başkanlık makamına seçildiniz. Vaatlerinizde, hedeflerinizde ve şampiyonluk sözlerinizde başarıya ulaşamadınız. Nihayetinde 2021-22 sezonunda da şampiyonluk ümitlerimizi kaybetmiş durumdayız. Başkanlık Makamı'nı sizi kötü hatırlamamak için bırakmanızı istiyor; acilen erken kongre kararı almanızı talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        KOÇ EN KÖTÜ İKİNCİ DÖNEMİNİ YAŞIYOR
        Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe başkanlığında 4. sezonunu yaşayan Koç, ilk 18 maçlar itibariyle en kötü 2.dönemini yaşıyor. Başkanlığının ilk döneminde 18 maçta 17 puan alan Fenerbahçe, bu sezon 29 puan topladı ve Koç'a en kötü ikinci sezonunu yaşattı. Taraftar sosyal medyada olağanüstü kongre kararı alınması için yönetime baskı yapıyor. Camiada ise Başkan Ali Koç'un ardından başkanlık için kulis çalışmaları sürüyor.



            SARAN AÇIKLADI 2 CEPHE DAHA VAR
            Sadettin Saran, adaylığını resmen açıklarken, perde arkasında hazırlık yapan en az 2 cephenin bulunduğu biliniyor. Yönetimin gündeminde henüz seçim yok.

            Ancak camianın önde gelenleri "Ali Koç çok üzgün. Başarısız bırakmak istemiyor. Ancak böyle giderse taraftarın gözünde daha fazla yıpranmamak adına sezon sonu seçim kararı alabilir" yorumları yapıyor.


            MEHMET ALİ AYDINLAR DA TOPLANTILAR YAPIYOR
            Saran'ın adaylığını açıklamasının ardından, Mehmet Ali Aydınlar'ın da aday olmak için ön görüşmeler ve toplantılar yaptığı öğrenildi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Kılıçdaroğlu-İmamoğlu krizinde son halka
            Haberler Spor Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi sona mı eriyor? Camiada kongre sesleri: İlk aday Sadettin Saran!
                SON DAKİKA