Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi sona mı eriyor? Camiada kongre sesleri: İlk aday Sadettin Saran!

Sezona mutlak şampiyonluk parolası ile giren Fenerbahçe daha ocak ayını görmeden zirvenin 16 puan gerisine düştü. Son 10 lig maçında sadece 2 galibiyet alınması (G.Saray-Ç. Rize) Başkan Ali Koç'a olan eleştirinin dozunun her hafta biraz daha artmasına neden oldu.
Vitor Pereira'nın sonunu hazırlayan sürecin ardından 60 dakika 9 kişi oynayan Karagümrük ile berabere kalınması ise Ali Koç üzerindeki seçim baskısını artırdı.
Fenerbahçe'de son 4 sezondaki başarısızlığın tek sorumlusu teknik direktörler gibi gösterilerek görevlerine son verilse de, sorun teknik adamlarda değil futbol aklında. Başkan Ali Koç görevde bulunduğu 3.5 sene içerisinde başarısızlığın faturasını sürekli teknik direktörlere kesti.
3.5 senede, her sezona yeni yapılanma söylemleri altında, yeni teknik direktörlerle başlanmasına ve 61 transfer yapılmasına rağmen bir türlü başarı gelmedi. Ali Koç, başkanlığı döneminde 4 kez teknik direktör değişikliğine gitti. Sarı-lacivertlilerde Ali Koç'un başkanlığında Phillip Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut ve Vitor Pereira teknik direktörlük görevini üstlendi. 4 ismin yanı sıra Erwin Koeman, Zeki Murat Göle, Tahir Karapınar ve Emre Belözoğlu da geçici olarak görev aldı.