Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Ali Koç'a kongre çağrısı! Camianın önde gelen ismi Hulusi Belgü Takvim'e konuştu

Fenerbahçe'de kongre rüzgarları sert esmeye başladı... Taraftarlar Yeni Malatya maçında yönetimi protesto etmeye hazırlanırken camiada "Kongreye gidelim" fikri ağırlık kazanmaya başladı...
Ali Koç'u destekleyen önemli isimlerden biri daha Başkan Koç'un acilen kongre kararı alması gerektiğini söyledi...
Aziz Yıldırım'ın ilk yönetimlerinde yer alan, daha sonra Aziz Yıldırım'a karşı başkan adayı olan, Sarı-Lacivert Derneği Eski Başkanı Hulusi Belgü TAKVİM'e yaptığı açıklamada Sarı-Lacivertli kulübün lidersiz kaldığını söyledi.
Belgü "Maalesef Ali Koç başarılı olamadı. İyi niyetli ama bu işi yapamadı. Mutlaka kongreye gitmesi gerekiyor. He aday olmak istiyor güven tazelemek istiyorsa da bu onun hakkı. Ancak Fenerbahçe maalesef şu anda lidersiz.