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    • 24.12.2021 16:18
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    • 24.12.2021 16:41
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    Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Ali Koç'a kongre çağrısı! Camianın önde gelen ismi Hulusi Belgü Takvim'e konuştu

    Fenerbahçe'de yaşanan kötü gidiş bardağı taşırdı. Başkan Ali Koç'a olan destek azalırken, camianın önde gelen isimlerinden olan Sarı-Lacivert Derneği Eski Başkanı Hulusi Belgü Takvim'e özel açıklamalarda bulundu. Belgü, "Ali Koç acilen kongre kararı almalı" dedi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’de kazan kaynıyor! Ali Koç’a kongre çağrısı

    Fenerbahçe'de kongre rüzgarları sert esmeye başladı... Taraftarlar Yeni Malatya maçında yönetimi protesto etmeye hazırlanırken camiada "Kongreye gidelim" fikri ağırlık kazanmaya başladı...

    Ali Koç'u destekleyen önemli isimlerden biri daha Başkan Koç'un acilen kongre kararı alması gerektiğini söyledi...



    Aziz Yıldırım'ın ilk yönetimlerinde yer alan, daha sonra Aziz Yıldırım'a karşı başkan adayı olan, Sarı-Lacivert Derneği Eski Başkanı Hulusi Belgü TAKVİM'e yaptığı açıklamada Sarı-Lacivertli kulübün lidersiz kaldığını söyledi.



    Belgü "Maalesef Ali Koç başarılı olamadı. İyi niyetli ama bu işi yapamadı. Mutlaka kongreye gitmesi gerekiyor. He aday olmak istiyor güven tazelemek istiyorsa da bu onun hakkı. Ancak Fenerbahçe maalesef şu anda lidersiz.

        Bazı kongre üyeleri ben arıyor ve imza toplayalım diyor. Bu kolay bir iş değil. Bence buna gerek de yok. Ali Koç'un yakın zamanda bu eleştirileri görüp kongre kararı alacağını ümit ediyorum" dedi.



        Ali Koç'un megafonla yaptığı son konuşmadan sonra bir daha ortada gözükmediğini belirten Belgü "Fenerbahçe'de alınan son kötü sonuçlardan sonra Başkan Ali Koç ortalarda yok. Takımın arkasında kimse durmuyor. Bu da futbolculara olumsuz etki ediyor. Oyuncular insiyatif almaktan korkuyorlar. Mesela Gustavo...

        Sezon başında takımın en önemli oyuncusu olarak gösteriliyordu. Şimdi ne halde! Başkan bir an önce kongre kararı almalı ve Fenerbahçe bu krizden güçlü bir şekilde çıkmalı" dedi.

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