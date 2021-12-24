Fenerbahçe, Ali Koç döneminde tarihi tersten yazdı! Fenerbahçeli hiçbir zaman bu kadar çile çekmemişti
Ali Koç döneminde Fenerbahçe, ilk kez devreyi düşme hattında kapattı. Derbi serilerini kaybetti. 2 kez üst üste ligi 5. sıranın altında tamamladı. Son olarak da 60 dakika 9 kişi oynayan Karagümrük'ü mağlup edemeyip taraaftrını kahretti.
24.12.2021 07:05
- Son Güncelleme: 24.12.2021 07:05
Fenerbahçeli'nin yüzü Ali Koç döneminde gülmedi. Koç'un başkanlığı döneminde birçok başarısızlık ve ünvan kaybı yaşanırken, çarşamba gecesi uzatmalar ile birlikte toplam 60 dakika 9 kişi oynayan Karagümrük'ü mağlup edememek de bu kara listeye girmiş oldu.
Ali Koç döneminde Fenerbahçeli'nin hatırlamak istemeyeceği ilk'ler ve en'ler listesi ise şu şekilde oluştu: