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Fenerbahçe, Ali Koç döneminde tarihi tersten yazdı! Fenerbahçeli hiçbir zaman bu kadar çile çekmemişti

Ali Koç döneminde Fenerbahçe, ilk kez devreyi düşme hattında kapattı. Derbi serilerini kaybetti. 2 kez üst üste ligi 5. sıranın altında tamamladı. Son olarak da 60 dakika 9 kişi oynayan Karagümrük'ü mağlup edemeyip taraaftrını kahretti.

24.12.2021 07:05 - Son Güncelleme: 24.12.2021 07:05
Fenerbahçe, Ali Koç döneminde tarihi tersten yazdı! Fenerbahçeli hiçbir zaman bu kadar çile çekmemişti

Fenerbahçeli'nin yüzü Ali Koç döneminde gülmedi. Koç'un başkanlığı döneminde birçok başarısızlık ve ünvan kaybı yaşanırken, çarşamba gecesi uzatmalar ile birlikte toplam 60 dakika 9 kişi oynayan Karagümrük mağlup edememek de bu kara listeye girmiş oldu.

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Fenerbahçe, Ali Koç döneminde tarihi tersten yazdı! Fenerbahçeli hiçbir zaman bu kadar çile çekmemişti

Ali Koç döneminde Fenerbahçeli'nin hatırlamak istemeyeceği ilk'ler ve en'ler listesi ise şu şekilde oluştu:

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde tarihi tersten yazdı! Fenerbahçeli hiçbir zaman bu kadar çile çekmemişti

1-Fenerbahçe tarihinde ilk kez ilk yarısı düşme hattında tamamladı.

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde tarihi tersten yazdı! Fenerbahçeli hiçbir zaman bu kadar çile çekmemişti

2-Kadıköy'deki derbi serileri sona erdi.

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde tarihi tersten yazdı! Fenerbahçeli hiçbir zaman bu kadar çile çekmemişti

3-Yanal'ın gidişi sonrası takım 4.5 ay teknik direktörsüz kaldı.

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