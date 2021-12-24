Fenerbahçe, Ali Koç döneminde tarihi tersten yazdı! Fenerbahçeli hiçbir zaman bu kadar çile çekmemişti

Fenerbahçeli'nin yüzü Ali Koç döneminde gülmedi. Koç'un başkanlığı döneminde birçok başarısızlık ve ünvan kaybı yaşanırken, çarşamba gecesi uzatmalar ile birlikte toplam 60 dakika 9 kişi oynayan Karagümrük'ü mağlup edememek de bu kara listeye girmiş oldu.