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    • Spor
    • 24.12.2021 11:22
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    • 24.12.2021 11:33
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    Beşiktaş'ta taraftarlardan Önder Karaveli'ye büyük destek: Uyruğu İtalyan, soyadı Caravelli olsa...

    Sergen Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Önder Karaveli'ye davet eden Beşiktaş'da yüzler gülüyor. Karaveli yönetiminde 3 maça çıkarak 7 puan toplayan siyah-beyazlılarda taraftarlar Karaveli'ye destek olurken, sosyal medyada çarpıcı ifadeler kullanıldı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Beşiktaş’ta Karaveli’ye büyük destek: Soyadı Caravelli olsa...

    Sergen Yalçın'ın gidişi sonrası göreve gelen Önder Karaveli, Beşiktaş'ın havasını bir anda değiştirdi. 47 yaşındaki hoca sadece saha içi performansı ile değil, açıklamaları ve sergilediği duruşla da her kesimde büyük bir hayranlık uyandırdı. Beşiktaşlı taraftarlar, Göztepe galibiyeti sonrası tribünlerin büyük sevgi gösterdiği Karaveli ile ilgili sosyal medyada çok çarpıcı ifadeler kullanıyorlar.



    İşte taraftarların genç teknik adamla ilgili yorumları:
    -Uyruğu İtalyan, soyadı Caravelli olsa 3 yıllık sözleşme imzalardınız ama demi.
    -Önder Karavelli, Beşiktaş'a İtalyan teknik adam olarak gelseydi şimdi her yerde manşetlerdeydi.



    -Bu adamın ismi Caravelli olsa 2-3 kat daha fazla övülüyordu.
    -Hocanın ismi Önder Caravelli olsa bugün Barcelonanın hocasıydı.
    -Önder Karaveli hocanın soyadı Caravelli olsa çok daha kıymetli olurdu. Estoril denen takımın hocası bu ülkede Beşiktaş gibi bir markayla anılıyor. Böyle bir ismin Beşiktaş ile anılması bile ayıp. Önder hocadan daha iyi mi bu arkadaş? Önder hoca devam etsin daha iyi.



        -Oyunu gerçekten okuyan ve izleyen hoca keyfi gibisi yok ya. Caravelli hocam benim.
        -Beşiktaş'a yeni hoca önerim: Önder Caravelli.



        Öte yandan Beşiktaş yönetimi, Göztepe galibiyeti sonrası yeni hoca arayışlarını tamamen rafa kaldırdı. Başkan Ahmet Nur Çebi de yaptığı açıklamada genç teknik adam ile yola devam etmeyi düşündüklerini söylemişti. Yönetimin kısa süre içinde Karaveli ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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