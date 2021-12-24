Beşiktaş'ta taraftarlardan Önder Karaveli'ye büyük destek: Uyruğu İtalyan, soyadı Caravelli olsa...





-Bu adamın ismi Caravelli olsa 2-3 kat daha fazla övülüyordu.

-Hocanın ismi Önder Caravelli olsa bugün Barcelonanın hocasıydı.

-Önder Karaveli hocanın soyadı Caravelli olsa çok daha kıymetli olurdu. Estoril denen takımın hocası bu ülkede Beşiktaş gibi bir markayla anılıyor. Böyle bir ismin Beşiktaş ile anılması bile ayıp. Önder hocadan daha iyi mi bu arkadaş? Önder hoca devam etsin daha iyi.