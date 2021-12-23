Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Sergen Yalçın'dan bomba açıklama

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Sergen Yalçın'a Fenerbahçe iddialarını sorduğunu ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Domaç'a açıklama yapan Sergen Yalçın, "Öyle bir teklif zaten gelmedi. Yok öyle bir şey, ben şu anda yurt dışındayım." ifadelerini kullandı.