Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Sergen Yalçın'dan bomba açıklama

Beşiktaş'ı şampiyon yaptıktan sonra yeni sezonda işler iyi gitmeyince takımdan ayrılan Teknik Direktör Sergen Yalçın için Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı.
Takımdaki kötü gidişatın faturasını Teknik Direktör Vitor Pereira'ya kesen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi yeni bir teknik direktör arayışını sürdürürken Sergen Yalçın iddiası ortaya atıldı.
SERGEN YALÇIN'DAN FENERBAHÇE İDDİALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
A Spor'a açıklama yapan Sergen Yalçın, "Yok öyle bir şey, ben şu anda yurtdışındayım." açıklamasını yaptı.
A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Sergen Yalçın'a Fenerbahçe iddialarını sorduğunu ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Domaç'a açıklama yapan Sergen Yalçın, "Öyle bir teklif zaten gelmedi. Yok öyle bir şey, ben şu anda yurt dışındayım." ifadelerini kullandı.