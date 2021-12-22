Fenerbahçe taraftarı çileden çıktı 'Ali Koç istifa' sesleri yükselmeye devam ediyor!

Beşiktaş derbisinin ardından taraftar ile arasındaki ipleri tamamen koparan Ali Koç, Süper Lig'in 18. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. 31. dakikada Pesic ile öne geçerken 37. dakikada Burak Bekaroğlu ve 38. dakikada Caner Erkin'in gördüğü kırmızı kartlarla sahada 9 kişi kalan rakibi karşısında galibiyet alamayan Fenerbahçe'de taraftalar çileden çıktı. Maçın ardından sosyal medyadan yoğun tepkiler gösteren taraftar Ali Koç'u istifaya davet etti.
Sarı-lacivertliler, Ali Koç'un başkanlığı üstlendiği ilk 3 sezonda kupa kazanamadı. Bu sezon da ligde ilk 18 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nden grup aşamasında elendi, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Kanarya, Ali Koç döneminde çıktığı 14 derbinin sadece 2'sini kazanabildi.
FENERBAHÇE 2000 DERNEĞİ ALİ KOÇ'U İSTİFAYA DAVET ETTİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı lacivertli taraftarları hayal kırıklığına uğrattığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: