Fenerbahçe taraftarı çileden çıktı 'Ali Koç istifa' sesleri yükselmeye devam ediyor!





"ŞAPKANIZI ÖNÜNÜZE KOYUN"

"Fenerbahçe her zaman başarıyı elde eden bir camiadır. Lütfen siz de artık şapkanızı önünüze koyun ve her zaman söylediğiniz gibi sözde çok sevdiğiniz Fenerbahçe'ye zarar vermekten vazgeçin. Ben bu Fenerbahçe'yi nereye sürüklüyorum diye bir düşünün ve zaman kaybetmeden kongre kararı alın."