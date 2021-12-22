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    • Spor
    • 23.12.2021 04:58
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    • 23.12.2021 05:00
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    Fenerbahçe taraftarı çileden çıktı 'Ali Koç istifa' sesleri yükselmeye devam ediyor!

    Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç ile arasındaki ipleri tamamen kopardı. 9 kişi kalmış Karagümrük karşısında da galibiyet alamayan Sarı- Lacivertli ekip, taraftarı çileden çıkardı. Maç sonrası Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan yoğun şekilde 'Ali Koç istifa' tepkileri gösterdi.

    AJANSLAR
    ’Ali Koç istifa’ sesleri artmaya devam ediyor!

    Beşiktaş derbisinin ardından taraftar ile arasındaki ipleri tamamen koparan Ali Koç, Süper Lig'in 18. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. 31. dakikada Pesic ile öne geçerken 37. dakikada Burak Bekaroğlu ve 38. dakikada Caner Erkin'in gördüğü kırmızı kartlarla sahada 9 kişi kalan rakibi karşısında galibiyet alamayan Fenerbahçe'de taraftalar çileden çıktı. Maçın ardından sosyal medyadan yoğun tepkiler gösteren taraftar Ali Koç'u istifaya davet etti.



    Sarı-lacivertliler, Ali Koç'un başkanlığı üstlendiği ilk 3 sezonda kupa kazanamadı. Bu sezon da ligde ilk 18 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nden grup aşamasında elendi, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Kanarya, Ali Koç döneminde çıktığı 14 derbinin sadece 2'sini kazanabildi.



    FENERBAHÇE 2000 DERNEĞİ ALİ KOÇ'U İSTİFAYA DAVET ETTİ
    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı lacivertli taraftarları hayal kırıklığına uğrattığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:



        "Sayın Ali Koç; Fenerbahçe Kulübü'nde 1,5 sene dersimi çalıştım dediniz ve aday oldunuz. Bu kulüpte 4 yıldır başkansınız, önceki staj günlerinizle birlikte 5,5 yıl oldu. Fenerbahçe'yi sevenler daha ne kadar bekleyecek? Sizin amacınız Fenerbahçe'yi batırmak mı? Bunun için mi o koltukta oturuyorsunuz."



        "ARTIK SUSMAYACAĞIZ"
        "Şunu çok iyi bilmeniz lazım, Fenerbahçe tüm Fenerbahçeliyim diyenlerin ortak sevinip ortak üzüldüğü bir kulüptür. Elle tutulmaz bir duygudur, tarif edilemez, yaşanır. Dört yıldır kimsenin ses çıkarmadığını ama artık susmayacağımızı bilmenizi isterim."



        "ŞIMARIK ZENGİNLERİN HİÇ OLMAMIŞTIR"
        "Fenerbahçe 30 milyon taraftarın malıdır. Doğan çocuklar bile başka takım taraftarı olmaya başladılar. Fenerbahçe tarihi boyunca şanı ve şerefiyle halkın kulübü olmuştur. Hiçbir zaman zenginlerin kulübü olmamış ve localardan kendini taraftarın üzerinde tutan yumruklarla saldıran şımarık zenginlerden ise hiç olmamıştır."



            "ŞAPKANIZI ÖNÜNÜZE KOYUN"
            "Fenerbahçe her zaman başarıyı elde eden bir camiadır. Lütfen siz de artık şapkanızı önünüze koyun ve her zaman söylediğiniz gibi sözde çok sevdiğiniz Fenerbahçe'ye zarar vermekten vazgeçin. Ben bu Fenerbahçe'yi nereye sürüklüyorum diye bir düşünün ve zaman kaybetmeden kongre kararı alın."



            "BECEREMEDİNİZ, YÖNETEMEDİNİZ, BAŞARAMADINIZ!"
            "Başarılı olabilecek bir adayı el birliği ile başkan yapalım ve bu çileden kurtulalım. Fenerbahçe'nin büyüklüğünün çok gerisinde kaldınız. Derin hayal kırıklığı yaşattınız. Beceremediniz, yönetemediniz, başaramadınız!"



            "DEVİR ALDIĞINIZ BORÇTAN DAHA BÜYÜK BORCA SOKTUNUZ."
            "Başarılı olarak aldığınız Avrupa şampiyonu olmuş basketbol şubesini, Türkiye liglerinde şampiyon olamayan bir takım haline getirdiniz. Ekonomik olarak da kulübe zarar verdiniz, aldığımız bilgilere göre de kulübü devir aldığınız borçtan daha büyük borca soktunuz." ifadeleri kullanıldı.



                ALİ ŞAN'DA ALİ KOÇ'A TEPKİ GÖSTERDİ
                Ünlü sanatçı, "Biz seni Fenerbahçe'yi uçurucaksın diye destekledik. Yeni bir vizyon getireceksin diye, en önemlisi şampiyon yapacaksın diye destekledik. Sen 4 senede bırak vizyonu bitirdin bizi bitirdin. Gerçekten güzel bir şey yapmak istiyorsan olmuyor, yapamıyoruz, beceremedik diyin ve istifa edin..." ifadelerini kullandı.

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