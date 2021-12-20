Fatih Terim, hakem Zorbay Küçük’e ateş püskürdü!! Bunu yanına bırakmayacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçının hakemi Zorbay Küçük ile maçta yaşananlar hakkında çok sert açıklamalar yaptı.

YALANCI DİYEMEZSİN!

İşte Terim'in yaptığı o açıklamalar: Yediğimiz golün ardından oyuncularımızın sınırlar içinde itirazını görüyoruz. Hakemin tam o esnadaki vücut diline iyi bakmalarını rica ediyorum. Bir nefret, kin gütme hali gibi bir vücut hali var. Bu esnada ağzından çıkan bir 'Go lan' sözü var. Birçok oyuncumuz bunu duyuyor. Kerem, 'Hocam bize neden böyle dediniz' diyor ve anında sarı kart görüyor. Necati hoca, 'Benim oyuncuma nasıl bu şekilde konuşursunuz' diyor. Hakem diyor ki, 'Ben öyle bir şey demedim' Necati hoca da 'Benim için kendi oyuncumun beyanı esastır' diyor. Bunun ardından hakem de 'Oyuncun yalancı' diyor."

BAK ZORBAY KARDEŞ

Bu hareketleri, hakemin yanına kar bırakmayacağız. TFF, Kerem'e yalancı diyen hakemi, PFDK'ya sevk edecek mi, etmeyecek mi… Doğal olarak bunun da peşinde olacağız. 2. yarıya çıkmadan hemen önce koridorlarda bizim oyuncularımıza ve çalışanlarımıza dönerek, burada Arda da var, 'Ben sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyorum' diyor... Arda diyor ki, 'Hocam, erken gösterdin kartı'… Cevabı, sırtı dönük ve ellerini oynatarak, 'Bana da mı krampon fırlatacaksın' diyor. Bak Zorbay kardeş, çok genç bir hakemsin. Sen değil Arda Turan'a, hiçbir sporcuya böyle davranamazsın. Senin, hayalini dahi kurarken uykundan uyanacağın işler yaptı Arda"

SANAL ALEMDE TFF'YE TEPKİLER DEVAM EDİYOR

Başakşehir maçında TFF'yi protesto eden Galatasaraylı taraftarlar dün de sanal alemde benzer tepkileri dile getirdiler. Taraftarlar hakem hatalarından ve çifte standarttan TFF'yi sorumlu tuttu.