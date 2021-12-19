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    • Spor
    • 19.12.2021 23:07
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    • 19.12.2021 23:32
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    Erman Toroğlu'ndan Vitor Pereira'ya şok sözler: 'Beni kovun' diyor

    Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Teknik Diretör Vitor Pereira'ya tepkiler yükseldi. Maçı yorumlayan Erman Toroğlu Vitor Pereira'ya olay sözlerle yüklendi. Erman Toroğlu, "Beni kovun, paramı da verin diyor. Ben kulüp başkanı olsam soyunma odasına almam. Vakit geçirmek mi istiyorsun? O zaman sen maçı vermek isteyen bir teknik direktörsün." ifadelerini kullandı.

    Erman Toroğlu’ndan Vitor Pereira’ya şok sözler: ’Beni kovun’ diyor

    Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.

    Kritik maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin golleri Mesut Özil ve Berisha'dan gelirken Beşiktaş'ın goller Josef De Souza'dan geldi.

    Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Teknik Diretör Vitor Pereira'ya tepkiler yükseldi.

    Maçı yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Vitor Pereira'ya olay sözlerle yüklendi.

    "BENİ KOVUN DİYOR"
    Erman Toroğlu, "Beni kovun, paramı da verin diyor. Ben kulüp başkanı olsam soyunma odasına almam. Vakit geçirmek mi istiyorsun? O zaman sen maçı vermek isteyen bir teknik direktörsün." ifadelerini kullandı.

    "SEN MAÇI VERMEK İSTEYEN BİR TEKNİK DİREKTÖRSÜN"
    Toroğlu'nun sözleri şu şekilde:

        "Maçın uzatma süresinde değişiklik yapan teknik direktör, maçı almak istemeyen bir teknik direktördür. Kovulmak isteyen birisi yapar. Beni kovun, paramı da verin diyor.

        Ben kulüp başkanı olsam soyunma odasına almam. Vakit geçirmek mi istiyorsun? O zaman sen maçı vermek isteyen bir teknik direktörsün"
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