SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor! Karagümrük Francesco Farioli ile yolları ayırdı

Fatih Karagümrük, İtalyan teknik direktör Francesco Farioli ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Francesco Farioli ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder ve kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
FENERBAHÇE İLE ADI ANILIYOR
İtalyan gazeteci Di Marzio, Fenerbahçe'nin, Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Francesco Farioli ile görüştüğünü iddia etti. İddia Sarı-Lacivertli camiada heyecan uyandırdı.
KONTRATINDA ÖZEL MADDE VAR
Gıanluca Di Marzio, kontratında mevcut sezonda takım değiştirmesine izin verecek bir madde bulunan Francesco Farioli'nin, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye geçebileceğini açıkladı.