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    • Spor
    • 16.12.2021 18:56
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    • 16.12.2021 19:12
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    SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor! Karagümrük Francesco Farioli ile yolları ayırdı

    Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de Pereira'nın gönderilmesinin ardından göreve getirilmesi beklenen Francesco Farioli, Karagümrük ile yollarını resmen ayırdı.

    F.Bahçe’nin yeni hocası belli oluyor

    Fatih Karagümrük, İtalyan teknik direktör Francesco Farioli ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Francesco Farioli ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder ve kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

    FENERBAHÇE İLE ADI ANILIYOR
    İtalyan gazeteci Di Marzio, Fenerbahçe'nin, Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Francesco Farioli ile görüştüğünü iddia etti. İddia Sarı-Lacivertli camiada heyecan uyandırdı.



    KONTRATINDA ÖZEL MADDE VAR
    Gıanluca Di Marzio, kontratında mevcut sezonda takım değiştirmesine izin verecek bir madde bulunan Francesco Farioli'nin, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye geçebileceğini açıkladı.



        DERBİ SONRASI OPERASYON MU!
        Galatasaray derbisinin ardından böyle bir operasyonun olabileceği belirtiliyor. Bu arada Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Bize bir teklif gelmedi" açıklamasını yaptı.



        FARİOLİ PAS FUTBOLUNU TERCİH EDİYOR
        Farioli Karagümrük takımında pas futbolunu tercih ediyor. Bu oyunu abartılı bulan futbol otoriteleri de var.
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        Haberler Spor SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor! Karagümrük Francesco Farioli ile yolları ayırdı
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