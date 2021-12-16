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    • Spor
    • 16.12.2021 17:48
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    • 16.12.2021 18:28
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    TFF'den Spor Toto 1. Lig için 'VAR' kararı

    Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de kullanılan Video Yardımcı Hakem teknolojisinin yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de de kullanılacağını açıkladı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    DHA
    TFF’den ’VAR’ kararı

    Federasyon, MHK tarafından VAR sertifika sürecini tamamlayan ancak henüz müsabakalarda görev almamış hakemlerden yeni bir havuz oluşturulacağını duyurdu.




    TFF'NİN AÇIKLAMASI
    "Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara göre 2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig müsabakalarında da VAR teknolojisi kullanılacaktır. MHK önümüzdeki sezona hazırlık kapsamında bu haftadan itibaren yeni bir projeyi başlatma kararı almıştır.



    VAR sertifika sürecini tamamlayan ancak henüz müsabakalarda görev almamış hakemlerden yeni bir havuz oluşturulacaktır.



        VAR Adayı hakem havuzu içinde yer alacak bu hakemler bu haftadan itibaren Spor Toto Süper Lig'de AVAR2 görevine atanacaklardır. Görev verilecek AVAR2 hakemlerinin maç sayılarının arttırılarak tecrübe kazanmaları ve önümüzdeki sezona daha iyi hazırlanmaları hedeflenmektedir."
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