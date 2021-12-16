TFF'den Spor Toto 1. Lig için 'VAR' kararı







TFF'NİN AÇIKLAMASI

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara göre 2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig müsabakalarında da VAR teknolojisi kullanılacaktır. MHK önümüzdeki sezona hazırlık kapsamında bu haftadan itibaren yeni bir projeyi başlatma kararı almıştır.