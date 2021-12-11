Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.12.2021 00:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.12.2021 00:57
    ABONE OL

    İsmi Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılıyordu! Karagümrük, Francesco Farioli ile yollarını ayırdı

    Son dakika spor haberleri... Fatih Karagümrük Teknik Direktör Francesco Farioli'yle yollarını ayırdı. Francesco Farioli'nin ismi geçtiğimiz haftalarda kötü sonuçlar alan Fenerbahçe ve Sergen Yalçın'ın istifasının ardından Beşiktaş ile anılıyordu.

    Süper Lig’de flaş ayrılık

    Fatih Karagümrük, son dönemde ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Francesco Farioli'yle yollarını ayırdı.

    Karagümrük'te Francesco Farioli'nin, Konyaspor mağlubiyeti sonrası görevine son verildi.

    27 MAÇTA 11 GALİBİYET
    İstanbul ekibinin başında toplamda 27 maça çıkan Farioli; 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyetlik performansa imza attı.

    FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İLE ANILDI
    Francesco Farioli, Fenerbahçe'de geçtiğimiz haftalarda alınan kötü sonuçlar sonrası Pereira'nın yerine düşünülürken Sergen Yalçın'ın istifası sonrası da Beşiktaş'a gideceği iddia edilmişti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Teröristler inlerinde vuruldu!
    Haberler Spor İsmi Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılıyordu! Karagümrük, Francesco Farioli ile yollarını ayırdı
        SON DAKİKA