İsmi Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılıyordu! Karagümrük, Francesco Farioli ile yollarını ayırdı

Fatih Karagümrük, son dönemde ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Francesco Farioli'yle yollarını ayırdı.

Karagümrük'te Francesco Farioli'nin, Konyaspor mağlubiyeti sonrası görevine son verildi.

27 MAÇTA 11 GALİBİYET

İstanbul ekibinin başında toplamda 27 maça çıkan Farioli; 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyetlik performansa imza attı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İLE ANILDI

Francesco Farioli, Fenerbahçe'de geçtiğimiz haftalarda alınan kötü sonuçlar sonrası Pereira'nın yerine düşünülürken Sergen Yalçın'ın istifası sonrası da Beşiktaş'a gideceği iddia edilmişti.