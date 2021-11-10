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    Fenerbahçe'de Farioli bombası! İddia bu kez İtalyan basınından geldi

    Süper Lig’de 12 haftada 20 puan toplayan ve lider Trabzonspor’un 10 puan gerisinde kalan Fenerbahçe’de teknik patron Vitor Pereira’nın tahtı sallanmaya başladı. Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe’nin kontratında özel bir madde bulunan Fatih Karagümrük’ün hocası Francesco Farioli ile görüştüğünü iddia etti.

    Farioli bombası

    Süper Lig'de 12 haftada 20 puan toplayarak 7. sıraya yerleşen F.Bahçe'de sular durulmuyor. Pereira'nın G.Saray derbisini kaybederse gönderileceği ifade edilirken bir iddia daha ortaya çıktı.

    GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ
    İtalyan gazeteci Di Marzio, Fenerbahçe'nin, Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Francesco Farioli ile görüştüğünü iddia etti. İddia Sarı-Lacivertli camiada heyecan uyandırdı.



    KONTRATINDA ÖZEL MADDE VAR
    Gıanluca Di Marzio, kontratında mevcut sezonda takım değiştirmesine izin verecek bir madde bulunan Francesco Farioli'nin, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye geçebileceğini açıkladı.



    DERBİ SONRASI OPERASYON MU!
    Galatasaray derbisinin ardından böyle bir operasyonun olabileceği belirtiliyor. Bu arada Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Bize bir teklif gelmedi" açıklamasını yaptı.

    FARİOLİ PAS FUTBOLUNU TERCİH EDİYOR
    Farioli Karagümrük takımında pas futbolunu tercih ediyor. Bu oyunu abartılı bulan futbol otoriteleri de var.
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    Haberler Spor Fenerbahçe'de Farioli bombası! İddia bu kez İtalyan basınından geldi
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