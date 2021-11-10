Fenerbahçe'de Farioli bombası! İddia bu kez İtalyan basınından geldi

Süper Lig'de 12 haftada 20 puan toplayarak 7. sıraya yerleşen F.Bahçe'de sular durulmuyor. Pereira'nın G.Saray derbisini kaybederse gönderileceği ifade edilirken bir iddia daha ortaya çıktı.
GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ
İtalyan gazeteci Di Marzio, Fenerbahçe'nin, Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Francesco Farioli ile görüştüğünü iddia etti. İddia Sarı-Lacivertli camiada heyecan uyandırdı.
KONTRATINDA ÖZEL MADDE VAR
Gıanluca Di Marzio, kontratında mevcut sezonda takım değiştirmesine izin verecek bir madde bulunan Francesco Farioli'nin, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye geçebileceğini açıkladı.
DERBİ SONRASI OPERASYON MU!
Galatasaray derbisinin ardından böyle bir operasyonun olabileceği belirtiliyor. Bu arada Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Bize bir teklif gelmedi" açıklamasını yaptı.
FARİOLİ PAS FUTBOLUNU TERCİH EDİYOR
Farioli Karagümrük takımında pas futbolunu tercih ediyor. Bu oyunu abartılı bulan futbol otoriteleri de var.