Fenerbahçe'de Farioli bombası! İddia bu kez İtalyan basınından geldi





DERBİ SONRASI OPERASYON MU!

Galatasaray derbisinin ardından böyle bir operasyonun olabileceği belirtiliyor. Bu arada Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Bize bir teklif gelmedi" açıklamasını yaptı.



FARİOLİ PAS FUTBOLUNU TERCİH EDİYOR

Farioli Karagümrük takımında pas futbolunu tercih ediyor. Bu oyunu abartılı bulan futbol otoriteleri de var.