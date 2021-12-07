Vitor Pereira isyan etti! "Beni yalnız bıraktılar"



BENİ ÇOK YALNIZ BIRAKTILAR

Buna rağmen destek görmüyorum. Yönetim iddialar hakkında bana sahip çıkan tek bir açıklama dahi yapmadı. Beni çok yalnız bıraktılar. Ben de insanım ve benim de destek ve motivasyona ihtiyacım var" dediği ifade ediliyor.