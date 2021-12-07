Vitor Pereira isyan etti! "Beni yalnız bıraktılar"

Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u Kadıköy'de 4-0 yenerek moral bulan Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın bu maçtaki tavırları dikkatlerden kaçmadı. İlk 3 gole sevinmeyen sadece 4. gole tepki veren Portekizli teknik adamın yönetime son derece kırgın olduğu öğrenildi.
FENERBAHÇE FARIOLI İDDİALARINI YALANLAMAMIŞTI
Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olan Portekizli teknik adam, geçtiğimiz hafta içinde Karagümrük'ün İtalyan hocası Farioli ile görüşüldüğü iddialarının görsel ve yazılı medyada yazılıp çizilmesine karşın yönetimin bu haberleri yalanlamamasına oldukça içerlendi.
TÜM HAYATIMI FENERBAHÇE'YE ADADIM
Vitor Pereira'nın yakın çevresine "Ben tüm hayatımı Fenerbahçe'ye adadım. Eşimi ve çocuklarımı Portekiz'e gönderip tesislere kapandım.