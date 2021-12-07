SON DAKİKA: Nihat Özdemir'den Burak Elmas'a sert cevap: İddialarını ispat etmelidir

Son dakika...Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın son dönemde yaptığı açıklamalara cevap verdi. "Sayın Elmas iddialarını, dayanakları ile birlikte isim isim kamuoyuna açıklamalıdır" diyen Özdemir, "Türk futbolunun bu tür ivedilikle çözüm bekleyen konuları varken, hiç kimsenin polemik üretme, manipülasyon yapma hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.
Nihat Özdemir'in açıklamaları şöyle:
"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas'ın çeşitli kerelerde, şahsım, Yönetim Kurulu arkadaşlarım ve Federasyonumuzla ilgili bazı haksız söylemlerde bulunması, kabul edilmesi imkânsız olan bu iddiaların kamuoyunda yer alması nedeniyle bir açıklama yapmam zaruri hale gelmiştir.
Türkiye Futbol Federasyonu, 98 yıllık köklü bir tarihe sahip millî bir kurumdur.
TFF Yönetim Kurulu'nun üyeleri; değerli, saygın ve önemli insanlardır.