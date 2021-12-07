SON DAKİKA: Nihat Özdemir'den Burak Elmas'a sert cevap: İddialarını ispat etmelidir

Nihat Özdemir'in açıklamaları şöyle:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas'ın çeşitli kerelerde, şahsım, Yönetim Kurulu arkadaşlarım ve Federasyonumuzla ilgili bazı haksız söylemlerde bulunması, kabul edilmesi imkânsız olan bu iddiaların kamuoyunda yer alması nedeniyle bir açıklama yapmam zaruri hale gelmiştir.