Galatasaray Başkanı Burak Elmas TFF'yi bombaladı: İstifaya davet etmiyorum bu bir mecburiyet!

Galatasaray Kulübü'nün başkanı Burak Elmas, son haftalarda verilen TFF Disiplin Kurulu cezaları ve MHK atamalarına yönelik, kulübün yönetim kurulu değerlendirme ve kararlarını açıklamak üzere Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenledi.
Göreve geldiği günden itibaren basın önünde çok fazla olmamaya ve demeç vermemeye özen gösterdiğini dile getiren Elmas, şunları söyledi: "Daha da öncesi, Galatasaray'ın gerçek yıldızlarının tüm takımların antrenörleri ve sporcuları olduğunu bilerek hareket ettik. Sizlerin önüne çıkmak beni mutlu etmiyor. Mümkün olduğu kadar çıkmak istemiyorum. Fakat içinden geçtiğimiz süreçte birtakım hassas konularda sizlerin karşısına çıkmak zaruri hale geldi. Başkanlık koltuğunun gereğini yapmak sebebiyle konuşuyorum. Benim oturduğum koltuk ve arkadaşlarımın oturduğu koltuk, sadece bir koltuk değildir. Ali Sami Yen ve arkadaşlarının yola çıkarken koyduğu vizyonun, yolda karşılaştıkları zorluklara direnmenin ve bu direnme sonucunda kulübümüzü bugün getirdikleri konum gereğiyle idealleri savunmamız gereken bir koltuktur.
Belli idealler ve değerler çerçevesinde sistem ne kadar karşılarında olursa olsun, okulda futbol oynamalarının yasak olmasına rağmen, dışarıda yasak olmasına rağmen, Türkiye'ye bu spor dallarını yayarak yurt dışında Türkiye'ye başarı kazandırma ideallerinden hiç vazgeçmemeleridir. Bağırmak, çağırmak, masaya yumruğunu vurmak beklenen şeyler ama bunların etkisi çok kısa. Aslan başkanım, aslan yöneticim denilen, kısa vadeli rahatlatan açıklamalar bunlar. Biz seçime girerken, hiçbir zaman kısa vadeli bir başarı ve mutluluk sözü vermedik. Galatasaray'ın içinde bulunduğu zorlu durumdan Galatasaray'ı çıkararak gurur duyulacak sürdürülebilir bir başarı vaadiyle geldik. Bu yolda çok yıpranacağımızı ve popüler olmayacağımızı bilerek geldik. Bizim amacımız popüler olmak değil. Her şeyden önce ben bir Galatasaraylıyım, yaptığım her hareketin hesabını önce kendi Galatasaraylılık vicdanıma, sonrasında ise üyelerime ve Galatasaray camiasına veriyorum. Oturduğumuz koltuğun getirdiği zorluklar var. Bunlarla mücadele edip gerekirse en radikal kararları almaktan çekinmiyoruz. Bizim üzerimizde dönem dönem baskılar yaratılmaya çalışılıyor. Biz burada Galatasaray'ı ve geleceğini korumak için hareket ediyoruz. Boyun eğmeyeceğiz. Türk futbolu dibi görmüş durumda. TFF ile ilgili tüm açıklamaları yaptım. Bu açıklamaların tamamının arkasındayım. TFF'ye gittiğimizde sadece kendimiz değil tüm kulüpler adına konuşuyoruz. Çünkü biz ilk olarak adillik istiyoruz. Tüm kulüplerle beraber çalışıyoruz. Kendimize değil Türk futboluna adalet istiyoruz. TFF'nin görevi budur, bunu yerine getirmelerini bekliyoruz. Galatasaray'a verilen cezalardan ziyade farklı kuruluşlara ve kişilere verilen farklı kararlar önemlidir.
ADALET İSTİYORUZ
Tüm cezalarda adalet istiyoruz. Hakem atamalarında Galatasaray maçında rakiplerimizin iyi yönetmediğini veya hata yapmaya düşündüğü hakemlere verilen cezalarla bizim maçı iyi yönetmediğini düşündüğümüz hakemlere verilen cezaların aynı olmasını istiyoruz. Bu standartsızlığın hakemlere bir mesaj vermek niyetinde olduğunu da çok iyi biliyoruz. Hakemlere Galatasaray maçlarında rakibe hata yaparsınız cezası büyük olur, Galatasaray'a hatanız olursa hallederiz demek olduğunu biliyoruz. TFF ile ilgili Kulüpler Birliği'nde hiç kimsenin memnun olmadığını biliyoruz. Mevcut federasyon bu konuda ısrarcı. Konuştuklarımızı açıklarsak yer yerinden oynar demiştim, ondan sonra da ciddi anlamda bana birtakım eleştiriler geldi. Burası farklı bir kulüp. 6 kişinin arasında konuşulanlar, diğer kişilerin izni olmadan açıklanmaz. Bizimle konuştuklarını harfiyen anlatma yetkisini veriyorum. Onlar da bana bu izni verirlerse ben de açıklarım. Bağırarak çağırarak kimseye mutluluk dağıtmayacağım. Kulübün haklarını savunacağım. Gerekli tüm mercilerde gerekenleri yaparak Galatasaray'ın hakkını savunacağım. Bağırıp çağırıp sonuç elde edemeyen bir sürü yönetici gördük. Biz akıl odaklı bu işi halledeceğiz. Bizler kendi hatalarımızın sonuçlarını dışarıda aramayız. Bizim de hata yaptığımız yerler oluyor. Galatasaray hatalarını kendi içinde en sert şekilde değerlendirir. Bundan vazgeçmeyeceğiz. TFF'de bir değişime gidilmesi gerekiyor, kulüpler de bu konuda mutabık. Bizim adımıza yönetenler, bize rağmen yönetiyorlar. Bu tüm kulüplerin ortak fikri. Hakem hatalarını atayan ve disiplin sevklerini yapan kişilerin isimlerini biliyorsunuz. İsimler değişiyor fakat sonuçlar baki kalıyor. Liyakatsiz yöneticiler, kulüplerin geleceğini düşünmeden karar alabiliyorlar. Kişilerin kulüplerden güçlü olduğu bir sistem yürüyor. Tüm kulüplerle birlikte hareket edeceğiz. Bugün karşınızda Ali Sami Yen Bey'in ilk TFF başkanı olduğu, Türk sporunda çok önemli gelişmelere tanıklık etmiş, ilk Olimpiyat Komitesi'ni kurmuş bir başkanın koltuğundan konuşuyorum. Diğer önlemler üzerinde de çalışıyoruz. UEFA'da adaletsizliğin kulüpleri nasıl önlemler almak üzere düşündürttüğü hepimizin malumudur.
Bu iş böyle giderse, sadece biz değil tüm büyük kulüplerin de bu önlemleri alacağı konusunda şüphem yok. Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya davet etmiyorum. Bunun bir mecburiyet olduğunu söylüyorum. Kulüplerin iradesine rağmen bunu sürdürdüklerini söylüyorum. Daha net bir şey söyleyemem."