Galatasaray Başkanı Burak Elmas TFF'yi bombaladı: İstifaya davet etmiyorum bu bir mecburiyet!



"GALATASARAY'A VERİLEN CEZALAR ÜST SINIRA YAKIN, YAKIN KULÜPLERE VERİLEN CEZALAR ALT SINIRA YAKIN"

Alınan kararlarda bir standart olmadığına vurgu yapan başkan Elmas, "Artık medya çok ilerledi, sadece bir sezon değil aynı heyetlerin görev yaptığı tüm kararları takip etme şansımız var. Bugünkü alışkanlık, Galatasaray'a verilen cezaların üst sınıra yakın verilmesidir. Kişisel ilişkilerin iyi olduğu ve kişilerin daha fazla yakınlık duyduğu kulüplere verilen cezaların alt sınıra yakın olduğu gerçeği var. Suçun cezası vardır, kişiye ve kuruma göre değişmez. Herkes eşittir. Bir kulübe jest yapılmasın, her kulübe jest yapılsın" diye konuştu.



"RADİKAL HAMLELERİMİZİ UYGULADIĞIMIZ ZAMAN YA DA UYGULAMAK İÇİN HAZIR OLDUĞU ZAMAN ÖĞRENİRSİNİZ"

"Galatasaray'ın haklarını daha iyi savunabilmemiz için camiamızın bizimle hareket etmesi ve bizimle tek vücut olması önemli" diyen Elmas, "Bu Galatasaray ile ilgili bir duruştur. Camiamızdan bir tepki verilmesini arzu edersek, biz bunu arzu söyleriz. Radikal hamlelerimizi ya uyguladığımız zaman ya da uygulamak için altyapısı hazır olduğu zaman öğrenirsiniz" ifadelerini kullandı.



"KISA VADELİ BİR ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERMEDİM, GELECEĞE TAŞINABİLECEK BİR BAŞARI SÖZÜ VERDİM. ÖNÜMÜZDEKİ ENGELLER ÖYLE VEYA BÖYLE KALKACAK"

Hiçbir zaman kısa vadeli bir şampiyonluk vaadi vermediğinin altını çizen Elmas, şöyle konuştu: "Geleceğe taşınabilecek bir başarı modeli sözü verdim. 5 senelik plan üzerinde hareket eden Türkiye'deki tek kulübün Galatasaray olduğunu da söyledim. Tek engel futbolu yönetenlerdir. Bu engeli bağırarak, çağırarak ortadan kaldıramayacağımıza göre, tüm girişimleri yapacağız. Tüm kulüplerin durumu aynı. Konuştuğumuz zaman ortak bir paydada buluşabildiğimiz bir dönemdeyiz. Bunun sonuçlarını almaya başladık. 5 senelik plandan vazgeçecek olan Galatasaray Spor Kulübü değil. Bunun önündeki engeller öyle veya böyle kalkacak."