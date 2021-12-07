Fenerbahçe'den Attila Szalai açıklaması! Chelsea'ye gideceği konuşuluyordu...

Fenerbahçe Spor Kulübü, yaptığı resmi açıklamada Attila Szalai'nin Chelsea'ye transfer olduğu iddialarını yalanladı.



İşte o açıklama:

"Son birkaç gündür kamuoyunda, dış basın ve sosyal medya kaynaklı olarak ortaya atılan oyuncumuz Attila Szalai'nin transferi ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüz, başarılı futbolcumuz Attila Szalai ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi yapmamıştır.

Oyuncumuz, çalışmalarını tamamen takımımızın hedeflerine konsantre olmuş şekilde sürdürmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."