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    • Spor
    • 07.12.2021 17:14
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    • 07.12.2021 17:14
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    Fenerbahçe'den Attila Szalai açıklaması! Chelsea'ye gideceği konuşuluyordu...

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | UEFA Avrupa Ligi'nde Einctracht Frankfurt ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, son günlerde Chelsea'ye transfer olacağı iddia edilen Attila Szalai ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

    F.Bahçe’den Szalai açıklaması! Chelsea’ye mi gidiyor?

    Fenerbahçe Spor Kulübü, yaptığı resmi açıklamada Attila Szalai'nin Chelsea'ye transfer olduğu iddialarını yalanladı.

    İşte o açıklama:
    "Son birkaç gündür kamuoyunda, dış basın ve sosyal medya kaynaklı olarak ortaya atılan oyuncumuz Attila Szalai'nin transferi ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

    Kulübümüz, başarılı futbolcumuz Attila Szalai ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi yapmamıştır.

    Oyuncumuz, çalışmalarını tamamen takımımızın hedeflerine konsantre olmuş şekilde sürdürmektedir.

    Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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    Haberler Spor Fenerbahçe'den Attila Szalai açıklaması! Chelsea'ye gideceği konuşuluyordu...
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