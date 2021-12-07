Formula 1 2021 Suudi Arabistan GP! Hamilton mı Verstappen mi? Bottas neden ceza almadı? FIA çuvalladı şampiyon kim olacak

Formula 1 2021 Suudi Arabistan GP: Hamilton mı Verstappen mi? Bottas neden ceza almadı? FIA'in kafası karışık, şampiyon son yarışa... Ortamı şöyle bir özetleyelim; yer: Suudi Arabistan, tarihte ilk kez Suudi Arabistan'da bir Formula 1 yarışı yapılıyor ve cadde pisti olarak tasarlanmış bir alanda. Koskoca sezonu kafa kafaya götürmüş, rekabeti üst düzeye çıkarmış bir ikili, 7 kez dünya şampiyonu olmuş, 8. şampiyonluğunu alıp, tarihe geçmek isteyen Lewis Hamilton ile ilk dünya şampiyonluğunu almasına ramak kalmış genç pilot Max Verstappen. Şampiyonluk olasılıkları ise dallanıp budaklanıyor, her şey son 2 yarışa bağlı. Bir Formula 1 tutkunu daha ne isteyebilir ki.
Suudi Arabistan Grand Prix'sinin yapıldığı pist Jeddah zaten haftalardır tartışma konusuydu. Yarıştan 1 hafta öncesine kadar pist tamamlanmamıştı. Eğer antrenman seanslarını izlediyseniz, Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın turlarken tekerleğine poşet yapıştığını görmüşsünüzdür, bitmemesinin derecesini varın siz düşünün.
Öte yandan başından beri söylenen şey belliydi 'Jeddah çok tehlikeli' Tamamen reklam amaçlı olan, petrol sermayesinin yüzünü güldürmek için tasarlanan bu pistin iddiasının altı tabi ki de 'en hızlı cadde pisti' sloganı seçildi. Tabi ki FIA işbirliğiyle güvenlik göz ardı edilerek. Zira bir alt seri olan F2'da yaşanan kaza bunu kanıtlar nitelikteydi. Théo Pourchaire ve Enzo Fittipaldi'nin yaşadığı, iki genç pilotun helikopterlerle hastaneye kaldırıldığı, neyse ki kötü sonuçların yaşanmadığı kaza 'felaket' habercisi gibiydi. F1 serisinde kimsenin burnu kanamadı ama 'Jeddah tehlikeli' savının altı iyiden iyiye doldu.
BİRİLERİ YARIŞ SIKICI MI DEDİ?
Tertemiz bir start, yerini koruyan ilk beşli (Hamilton-Bottas-Verstappen-Leclerc-Perez)… Sıkı bir Formula 1 izleyicisi bilir ki, normal standartlar altında böyle sakin devam etseydi yarış, Hamilton'ın 50 turu lider götüreceği ve sonunda kazanacağı bir yarış olacaktı. Ancak ibreler 12. Turu gösterdiğinde Jeddah 'durun bakalım burası Jeddah, olaysız çıkamazsınız' dedi ve devreye Mick Schumacher girdi. Aracının hakimiyetini kaybeden genç Alman, bariyerlerde buldu kendini. İşte FIA'in ilk vukuatlar silsilesi de böylece başlamış oldu…
VUKUAT 1: ÖNCE SARI 5 TUR SONRA KIRMIZI BAYRAKLAR
Sarı bayrakları gören takımlar hemen sürücülerini pite çağırdı. Ama birileri pist üzeri avantajın peşindeydi. İki aracı pite alan Mercedes'lere karşı Red Bull, Max Verstappen'i pit almayıp, pist üzerindeki avantajı almayı seçti. Eğer yine normal standartlarda ilerleseydi yarış bu durumda Verstappen lastik sıkıntısı yaşayabilirdi ve pist üzerindeki avantaj havada kalabilirdi. Ta ki FIA'in 5 tur sonra gelen kırmızı bayrak kararına kadar… Onarım yapılamadığını söyleyen FIA'in kararı sarı bayraktan sonra kırmızı bayraklarla yarışı durdurmak oldu. Tabi bu durum birilerinin fazlasıyla işine yarayacaktı. Mesela; pite girmemiş ve bu riski göze almış, lastik değiştirememiş Verstappen'in. Kırmızı bayrak altında lastik değiştiren Max Verstappen böylece hem pist üzerindeki liderliği ele geçirmiş oldu hem de pite gelmiş oldu. Bu sırada Mercedes garajında, takım patronu Toto Wolff'un kendisini, yiyip bitirdiğine o kadar eminim ki…
VUKUAT 2: 10 ARAÇLIK BOŞLUK BIRAKAN BOTTAS
Kırmızı bayraktan sonra yarış bu kez Verstappen liderliğinde başlayacaktı. Ama o da ne? Verstappen güvenlik aracı ardında gride giderken, peşindeki Valtteri Bottas'ın çok çok uzaklardaydı, yaklaşık 10 araç kadar! FIA Kurallar Kitabı'nda şöyle bir ibare yer alıyor '51.8: Sürücüler, tekrar start için güvenlik aracını aralarında 10 araç boyu olmayacak şekilde takip etmeli' ve '51.11: Gerekli olduğu halde lider araç arkasındakine 10 araç boyundan fazla fark açabilir.' Eğer Formula 1 gibi bir organizasyondaysanız, kural kitabını uymak zorundasınız. Red Bull Sportif Direktörü Jonathan Wheatley bu olayı görür görmez tabi ki FIA Formula 1 Yarış Direktörü, Michael Masi'ye ulaştı. Peki sonuç? Bottas'a ceza çıkmadı ve Masi, Wheatley'e cevap vermeye bile tenezzül etmedi.