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    • Spor
    • 08.12.2021 09:46
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    • 08.12.2021 09:47
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    Formula 1 2021 Suudi Arabistan GP! Hamilton mı Verstappen mi? Bottas neden ceza almadı? FIA çuvalladı şampiyon kim olacak

    Şampiyonluk davaları son 2 yarışa kalan iki iddialı F1 pilotu için, Suudi Arabistan Grand Prix’sinin olaylı geçeceğini zaten biliyorduk ama bu kadarını tahmin edebiliyor muyduk? Tabi ki hayır… 3 kez start verilen, iki şampiyonluk adayı Lewis Hamilton ve Max Verstappen’in birbirine girdiği, Suudi pist yetkililerinin sınıfta kaldığı, FIA’in skandal kararlar aldığı bir yarış oldu Suudi GP. Tarihte ilk kez yarış yapılan Suudi Arabistan’daki cadde pisti, gelecek yıllarda pilotlara fazlasıyla sorun çıkaracağa benziyor. Asıl soruya gelelim, Hamilton ile Verstappen kazasında kim haklı? Hepsi ve daha fazlası haberin devamında…

    Songül Soysal
    takvim.com.tr
    Hamilton mı Verstappen mi?

    Formula 1 2021 Suudi Arabistan GP: Hamilton mı Verstappen mi? Bottas neden ceza almadı? FIA'in kafası karışık, şampiyon son yarışa... Ortamı şöyle bir özetleyelim; yer: Suudi Arabistan, tarihte ilk kez Suudi Arabistan'da bir Formula 1 yarışı yapılıyor ve cadde pisti olarak tasarlanmış bir alanda. Koskoca sezonu kafa kafaya götürmüş, rekabeti üst düzeye çıkarmış bir ikili, 7 kez dünya şampiyonu olmuş, 8. şampiyonluğunu alıp, tarihe geçmek isteyen Lewis Hamilton ile ilk dünya şampiyonluğunu almasına ramak kalmış genç pilot Max Verstappen. Şampiyonluk olasılıkları ise dallanıp budaklanıyor, her şey son 2 yarışa bağlı. Bir Formula 1 tutkunu daha ne isteyebilir ki.

    Suudi Arabistan Grand Prix'sinin yapıldığı pist Jeddah zaten haftalardır tartışma konusuydu. Yarıştan 1 hafta öncesine kadar pist tamamlanmamıştı. Eğer antrenman seanslarını izlediyseniz, Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın turlarken tekerleğine poşet yapıştığını görmüşsünüzdür, bitmemesinin derecesini varın siz düşünün.

    Öte yandan başından beri söylenen şey belliydi 'Jeddah çok tehlikeli' Tamamen reklam amaçlı olan, petrol sermayesinin yüzünü güldürmek için tasarlanan bu pistin iddiasının altı tabi ki de 'en hızlı cadde pisti' sloganı seçildi. Tabi ki FIA işbirliğiyle güvenlik göz ardı edilerek. Zira bir alt seri olan F2'da yaşanan kaza bunu kanıtlar nitelikteydi. Théo Pourchaire ve Enzo Fittipaldi'nin yaşadığı, iki genç pilotun helikopterlerle hastaneye kaldırıldığı, neyse ki kötü sonuçların yaşanmadığı kaza 'felaket' habercisi gibiydi. F1 serisinde kimsenin burnu kanamadı ama 'Jeddah tehlikeli' savının altı iyiden iyiye doldu.

    BİRİLERİ YARIŞ SIKICI MI DEDİ?

    Tertemiz bir start, yerini koruyan ilk beşli (Hamilton-Bottas-Verstappen-Leclerc-Perez)… Sıkı bir Formula 1 izleyicisi bilir ki, normal standartlar altında böyle sakin devam etseydi yarış, Hamilton'ın 50 turu lider götüreceği ve sonunda kazanacağı bir yarış olacaktı. Ancak ibreler 12. Turu gösterdiğinde Jeddah 'durun bakalım burası Jeddah, olaysız çıkamazsınız' dedi ve devreye Mick Schumacher girdi. Aracının hakimiyetini kaybeden genç Alman, bariyerlerde buldu kendini. İşte FIA'in ilk vukuatlar silsilesi de böylece başlamış oldu…

    VUKUAT 1: ÖNCE SARI 5 TUR SONRA KIRMIZI BAYRAKLAR

    Sarı bayrakları gören takımlar hemen sürücülerini pite çağırdı. Ama birileri pist üzeri avantajın peşindeydi. İki aracı pite alan Mercedes'lere karşı Red Bull, Max Verstappen'i pit almayıp, pist üzerindeki avantajı almayı seçti. Eğer yine normal standartlarda ilerleseydi yarış bu durumda Verstappen lastik sıkıntısı yaşayabilirdi ve pist üzerindeki avantaj havada kalabilirdi. Ta ki FIA'in 5 tur sonra gelen kırmızı bayrak kararına kadar… Onarım yapılamadığını söyleyen FIA'in kararı sarı bayraktan sonra kırmızı bayraklarla yarışı durdurmak oldu. Tabi bu durum birilerinin fazlasıyla işine yarayacaktı. Mesela; pite girmemiş ve bu riski göze almış, lastik değiştirememiş Verstappen'in. Kırmızı bayrak altında lastik değiştiren Max Verstappen böylece hem pist üzerindeki liderliği ele geçirmiş oldu hem de pite gelmiş oldu. Bu sırada Mercedes garajında, takım patronu Toto Wolff'un kendisini, yiyip bitirdiğine o kadar eminim ki…

    VUKUAT 2: 10 ARAÇLIK BOŞLUK BIRAKAN BOTTAS

    Kırmızı bayraktan sonra yarış bu kez Verstappen liderliğinde başlayacaktı. Ama o da ne? Verstappen güvenlik aracı ardında gride giderken, peşindeki Valtteri Bottas'ın çok çok uzaklardaydı, yaklaşık 10 araç kadar! FIA Kurallar Kitabı'nda şöyle bir ibare yer alıyor '51.8: Sürücüler, tekrar start için güvenlik aracını aralarında 10 araç boyu olmayacak şekilde takip etmeli' ve '51.11: Gerekli olduğu halde lider araç arkasındakine 10 araç boyundan fazla fark açabilir.' Eğer Formula 1 gibi bir organizasyondaysanız, kural kitabını uymak zorundasınız. Red Bull Sportif Direktörü Jonathan Wheatley bu olayı görür görmez tabi ki FIA Formula 1 Yarış Direktörü, Michael Masi'ye ulaştı. Peki sonuç? Bottas'a ceza çıkmadı ve Masi, Wheatley'e cevap vermeye bile tenezzül etmedi.

        AYNI YARIŞ, 2. START

        Yarış ikinci kez başladığın Lewis Hamilton tecrübesini konuşturdu ve liderliği geri aldı. Ancak Verstappen 'yarınlar yokmuşçasına sürmek' modunu çoktan açmıştı bile. Verstappen ikinci virajda pist dışına taşarak, Hamilton'dan yerini geri aldı. Momentum kaybeden Hamilton, Esteban Ocon'a da geçildi. Ancak asıl gözümüzü çevirmemiz gereken yer arka sıralar… Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez, Ferrari piloto Charles Leclerc ile bir temas yaşadı ve spin attı. Baştan bu yana söylediğim gibi pist bu kadar darsa, domine etkisi çabuk etki gösterir. Nitekim öyle de oldu. Perez'i görünce yavaşlayan Williams pilotu George Russell'a, Haas'ın çaylağı Nikita Mazepin ona çarptı. Artık elimizde 4 adeta DNF olmuş pilot, çıkan 2. Kırmızı bayraklar vardı. Alın size kaos…

        VUKUAT 3: HAMDİ BEY'İN TEKLİFİ P3

        Az önce yukarıda belirtmiştim Verstappen ikinci virajda pist dışına taşarak, Hamilton'dan yerini geri aldı.' diye. İşte bu cezalandırılması gereken bir durum. Evet ama bu şekilde mi tartışılır. Çünkü belki de, Formula 1 tarihi 'Var Mısın Yok Musun' minvalindeki böylesi bir pazarlığı ne görmüştür ne de duymuştur. Belki de kapalı kapılar ardında görmüştür ama biz sporseverlerin bundan haberi yoktu en azından. Hamilton'ın önünü kesen Verstappen için milyonların önünde pazarlık yapıldı. Red Bull, yarış masasına, o sırada Verstappen'in ardında olan Fransız Alpine pilotu Esteban Ocon'a P1'ı bırakmayı ve P2'ye yerleşmeyi teklif etti. Evet yanlış duymadınız teklif etti. Sonrası daha büyük skandal. Çünkü yarış direktörünün teklifi 'hayır, Lewis Hamilton'ın ardına geçeceksiniz yani P3' Evet sevgili okuyucu, bu gözler bunu da gördü. Nitekim böyle de oldu. Yarışa 3. kez start verildiğinde, gridin ilk üçlüsü Esteban Ocon, Lewis Hamilton ve Max Verstappen'di. FIA büyük bir kaosun fitilini ateşlediğin biliyor muydu peki? Tabi ki de, amaç buydu zaten…

        VUKUAT 4: AYNI YARIŞ, 3. START, SANAL GÜVENLİK ARACI

        Yarış 3. kez başladığında Verstappen öylesine enfes bir start aldı ki, adeta tereyağından kıl çeker gibiydi. Kafayı yakmış bir Max Verstappen'in her an, her şeyi yapabileceğini artık hepimiz biliyoruz değil mi? Lewis Hamilton, Ocon'u geçti. İki şampiyonluk adayı pistte var olma mücadelesi verirken bu kez yine gerilerde bir temas ortalığı birbirine soktu. AlphaTauri çaylağı Yuki Tsunoda ve tecrübeli Alman pilot Sebastian Vettel'in yaşadığı temas sonrası dağılan parçalar ortalığı ana baba gününe çevirdi. Burada da Suudi yetkililerin F1 konusunda tecrübesizliği ortaya çıktı. Pist temizlenemedi ve bu kez de sanal güvenlik aracı devreye girdi. Hatta İspanyol pilot Fernando Alonso, pistte parçalar olduğunu ve tehlike saçtığını söyledi takım telsizinden. Yarış direktörlüğü yerine bunu bir pilotun dile getirmesi ne kadar makul? Birileri başlarda gerçekten 'yarış sıkıcı olacak' demişti değil mi?

        GECENİN OLAYI '38. TUR' : MAX Mİ HAKLI YOKSA LEWIS Mİ?

        Yarış dediğimiz şeyi, Suudi Arabistan'da sadece son 15 tur izledik desem, haksız sayılmam. Sanal güvenlik aracı periyodundan sonra Hamilton'a ilk atak şansı 37. turda geldi. DRS ile genç Hollandalı'yı sıkıştıran Hamilton, Verstappen'in geç bir frenajla dışarıdan gelip yerini korumasıyla yine rakibinin ardında kaldı.

        Bu olay sonrasında Mercedes, FIA ile iletişime geçti ve Verstappen'in yerini geri vermesini istedi. Bu istek Red Bull cephesinden de kabul gördü. Yerini, Hamilton'a bırakacak olan Verstappen son viraj öncesinde yavaşladı. Planı DRS bölgesinde yol verip, DRS avantajıyla Hamilton'ı yeniden geçmekti kuşkusuz. Ancak Verstappen'in, DRS avantajı kazanmasını haklı olarak istemeyen Hamilton durmayınca, Verstappen'e arkadan çarptı ve kanadı hasar aldı. Verstappen, Hamilton ile olan farkı 2 saniyeye çıkarsa da, yerini Hamilton'a verdi. Verstappen'e yarış sonrası, 10 saniye zaman cezası verildi ama sıralama değişmedi.

        Lastikleri iyice biten Verstappen, Hamilton'la arayı kapayamadı. Tabi bu sırada kırık kanadıyla Hamilton peş peşe fastest lap atıyordu. Büyük Britanyalı pilot damalı bayrağı ilk gören isim olurken, şampiyona lideri Verstappen ile puanlarını eşitledi. Yani şampiyon Abu Dabi'de belli olacak.

            Gecenin olayına gelecek olursak; Hamilton, Verstappen'e bilerek çarptığı yönündeki iddiaları biraz da olsa doğrular nitelikte bir açıklama yaptı yarış sonrasında. Verstappen'e avantaj vermek istemediğini belirten Hamilton '"Olay çok açık değildi ve bana bilgilendirme yapılmadı. Max'ın bana DRS çizgisinden önce yer verip, DRS avantajını almak istemesi çok belliydi. Bu bir taktikti." Dedi.

            Bir yanda ilk şampiyonluğunu almak için didinen 24 yaşındaki gencecik bir pilot, diğer bir yanda da 8. Şampiyonluğunu alıp Formula 1 tarihinde kırılmamış bir rekora imza atmak isteyen, tecrübeli bir pilot var. Puanlar bu denli denkken, şartlar bu kadar denkken bu tür reaksiyonlar oldukça normal geliyor bana. Peki Lewis Hamilton, Verstappen'in yanından geçebilir miydi? Geçebilirdi. Peki Max Verstappen başka bir alanda daha makul şartlarda yer verebilir miydi? Verebilirdi. Ama şampiyonluk bu kadar yakınken neden versinler, soruyorum. Buradaki tüm kaosun çetelesinin tek bir sorumlusu var, FIA. Şampiyonu son yarışa bırakmak, gelirleri artırmak için minik dokunuşlar dizayn eden FIA gecenin hem suçlusu hem de kazananı.

            EN SON 1974

            Son yarışa kafa kafaya puanlarda gitme durumu en son 1974 yılında yaşanmış; Clay Regazzoni - Emerson Fittipaldi. Kazanan ise Mclaren pilotu, Emerson Fittipaldi… 2021 sezonunun şampiyonu ise 12 Aralık 2021'de belli olacak. Verstappen ile Hamilton'un puanları 369.5. Öte yandan markalar puan sıralamasında Mercedes 587.5 ile zirvede. İkinci sırada 559.5 puanla Red Bull, üçüncü sırada ise 307.5 puanla Ferrari yer alıyor.

            12 Aralık günü damalı bayrağı ilk gören isim şampiyon olacak. Ancak 2 isimden hangisi şampiyon olursa olsun tarihe geçecek. Eğer Lewis Hamilton şampiyon olursa, 8. Kez dünya şampiyonu olacak ve ilk kez bunu başaran F1 pilotu olacak. Öte yandan Max Verstappen şampiyon olursa, uzun yıllardır süregelen Lewis Hamilton serisini yıkmış olacak. Kim bilir belki de bizler de böylece yeni bir dominasyonun, yani Max Verstappen dominasyonuna 'merhaba' demiş olacağız.

            Büyük bir heyecana ve tarihe tanıklık edeceğimiz Abu Dabi GP'nin programı ise şöyle:

            10 Aralık; 1. Antrenman; 12:30-13:30

            2. Antrenman; 16:00-17:00

            11 Aralık ; 3. Antrenman; 13:00-14:00

            Sıralama; 16:00-17:00

            12 Aralık; Yarış; 16:00-18:00
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            Haberler Spor Formula 1 2021 Suudi Arabistan GP! Hamilton mı Verstappen mi? Bottas neden ceza almadı? FIA çuvalladı şampiyon kim olacak
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