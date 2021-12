Formula 1 2021 Suudi Arabistan GP! Hamilton mı Verstappen mi? Bottas neden ceza almadı? FIA çuvalladı şampiyon kim olacak

VUKUAT 4: AYNI YARIŞ, 3. START, SANAL GÜVENLİK ARACI

Yarış 3. kez başladığında Verstappen öylesine enfes bir start aldı ki, adeta tereyağından kıl çeker gibiydi. Kafayı yakmış bir Max Verstappen'in her an, her şeyi yapabileceğini artık hepimiz biliyoruz değil mi? Lewis Hamilton, Ocon'u geçti. İki şampiyonluk adayı pistte var olma mücadelesi verirken bu kez yine gerilerde bir temas ortalığı birbirine soktu. AlphaTauri çaylağı Yuki Tsunoda ve tecrübeli Alman pilot Sebastian Vettel'in yaşadığı temas sonrası dağılan parçalar ortalığı ana baba gününe çevirdi. Burada da Suudi yetkililerin F1 konusunda tecrübesizliği ortaya çıktı. Pist temizlenemedi ve bu kez de sanal güvenlik aracı devreye girdi. Hatta İspanyol pilot Fernando Alonso, pistte parçalar olduğunu ve tehlike saçtığını söyledi takım telsizinden. Yarış direktörlüğü yerine bunu bir pilotun dile getirmesi ne kadar makul? Birileri başlarda gerçekten 'yarış sıkıcı olacak' demişti değil mi?