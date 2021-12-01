TFF'deki toplantı öncesi Burak Elmas'tan gizli ses kaydı açıklaması: Sisteme uymayacağız değiştireceğiz

Buradaki gruplar arasında bir mücadele var. Sadece kulüplere değil, birbirlerine karşı verdikleri bir mücadele de var. Galatasaray, Fenerbahçe ve diğer kulüpleri Nihat Bey ile kavga ettirerek birtakım operasyonlarla Nihat Bey'i de zor durumda bırakmak isteyen birkaç grubun olduğunu düşünüyorum. Bunu da Nihat Bey'e söyledim. Oradaki konuşmaları bugün kamuoyuna açıklasam yer yerinden oynar." diye konuştu.

TFF'de çözümsüzlükten beslenen kişilerin olduğunu savunan Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında Nihat Bey'in altını oyuyorlar. Kendisine de söyledim. Benim gördüğüm Nihat Bey her konuda masada bir çözüm önerisiyle oturuyor. Aşağıda çözüm istemeyen, çözümsüzlükten beslenen, bu sistemin devamlılığıyla kendi devamlılığını garanti eden bir kısım insanlar var. Bunların sayısı da az değil, 40-50 kişiler. Bu isimler tek kulübe zarar vermiyorlar, Türk futboluna zarar veriyorlar. Diğer kulüplerle bu isimler konusunda mutabıkız. İlk defa büyük kulüplerin başkanları birtakım sorunlar konusunda mutabık."

Galatasaray Kulübü olarak sevk, ceza ve hakem kararlarında eşit uygulama istediklerini anlatan Burak Elmas, "Bağırmak hak savunmak değildir, hak savunmak sonuç elde etmektir. Şu anda Süper Lig kulüplerinin istemediği 9 hakem var. 9 hakemin maç yönetmesi istenmiyor. Bazıları FIFA kokartlı. Şimdi bu 9 hakemin yerine doğru hakemleri getirmezseniz, bunlara eğitimi vermezseniz, sistemi düzeltmezseniz seneye 9 hakemin daha ismini verirler." ifadelerini kullandı.