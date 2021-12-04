Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a şok sözler: Taraftarınızı aldatıyorsunuz

Toroğlu şunları söyledi:

"Altay takımı aman aman top mu oynadı? Hayır. Kendi gücünü bilerek haddini bilerek sonuna kadar ölümüne kadar top oynadılar. Galatasaray'ın yedek kulübesindeli 5-6 futbolcu Altay'da banko oynar. O zaman sen teknik adam olarak vazifeni yapmıyorsun. Yönetici olarak vazifenizi yapmıyorsunuz. Taraftarınızı aldatıyorsunuz hikayeyi bırakın.