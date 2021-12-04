Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a şok sözler: Taraftarınızı aldatıyorsunuz

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Altay ile karşı karşıya geldi. Kritik karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
Galatasaray'ın golleri Halil Dervişoğlu ve Diagne'den gelirken, Altay'ın gollerini Pinares ve Bamba kaydetti.
TOROĞLU BOMBALADI
Maçın ardından açıklama yapan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu bomba sözler söyledi.
"TARAFTARI ALDATIYORSUNUZ"
Fatih Terim'i ve Galatasaray yönetimini hedef alan Toroğlu, "Taraftarınızı aldatıyorsunuz hikayeyi bırakın." ifadelerini kullandı.
Toroğlu şunları söyledi:
"Altay takımı aman aman top mu oynadı? Hayır. Kendi gücünü bilerek haddini bilerek sonuna kadar ölümüne kadar top oynadılar. Galatasaray'ın yedek kulübesindeli 5-6 futbolcu Altay'da banko oynar. O zaman sen teknik adam olarak vazifeni yapmıyorsun. Yönetici olarak vazifenizi yapmıyorsunuz. Taraftarınızı aldatıyorsunuz hikayeyi bırakın.