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    • Spor
    • 04.12.2021 22:28
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    • 04.12.2021 22:49
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    Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a şok sözler: Taraftarınızı aldatıyorsunuz

    Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Altay ile 2-2 berabere kaldı. Maçı yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu bomba sözler söyledi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i ve Galatasaray yönetimine sert sözler söyleyen Toroğlu, "Teknik adam olarak vazifeni yapmıyorsun. Yönetici olarak vazifenizi yapmıyorsunuz. Taraftarınızı aldatıyorsunuz hikayeyi bırakın." dedi. İşte o açıklama...

    takvim.com.tr
    Toroğlu çok sert: Taraftarı aldatıyorsunuz

    Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Altay ile karşı karşıya geldi. Kritik karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

    Galatasaray'ın golleri Halil Dervişoğlu ve Diagne'den gelirken, Altay'ın gollerini Pinares ve Bamba kaydetti.

    TOROĞLU BOMBALADI
    Maçın ardından açıklama yapan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu bomba sözler söyledi.

    "TARAFTARI ALDATIYORSUNUZ"
    Fatih Terim'i ve Galatasaray yönetimini hedef alan Toroğlu, "Taraftarınızı aldatıyorsunuz hikayeyi bırakın." ifadelerini kullandı.

    Toroğlu şunları söyledi:
    "Altay takımı aman aman top mu oynadı? Hayır. Kendi gücünü bilerek haddini bilerek sonuna kadar ölümüne kadar top oynadılar. Galatasaray'ın yedek kulübesindeli 5-6 futbolcu Altay'da banko oynar. O zaman sen teknik adam olarak vazifeni yapmıyorsun. Yönetici olarak vazifenizi yapmıyorsunuz. Taraftarınızı aldatıyorsunuz hikayeyi bırakın.

        "AĞLIYORSUNUZ AĞLIYORSUNUZ..."
        Zaten hangi takım hakemler hakkında deklarasyon yayınlıyorsa bilinki o takımın ya teknik adamından memnun değiller ya futbol takımından memnun değiller. Ağlıyorsunuz ağlıyorsunuz. Yazık ya…"
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        Toroğlu çok sert: Taraftarı aldatıyorsunuz
        Haberler Spor Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a şok sözler: Taraftarınızı aldatıyorsunuz
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