Galatasaray - Altay | CANLI ANLATIM İZLE

BOEY VE ARDA TURAN OYNAYAMAYACAK

Galatasaray'da üç futbolcu müsabakada görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray, ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve ismi açıklanmayan bir futbolcudan da yararlanamayacak.

Sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında forma giyemeyecek.

SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ KAZANAMADI

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 5 karşılaşmanın 4'ünde galibiyet alamadı.

Ligde 10. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, 11. haftada Gaziantep FK'yi 2-0'lık skorla geçti. Fatih Terim'in öğrencileri, 12. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalırken, 13. haftadaki derbide Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. Galatasaray, son olarak 14. haftada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Son 3 lig maçında 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, rakip filelere 5 gol gönderirken, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

REKABETTE 83. RANDEVU

İki takım arasında 11 Ekim 1959'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde İnönü Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmayla başlayan rekabette geride kalan 82 randevuda, sarı-kırmızılılar 48, siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki 20 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.