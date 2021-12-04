Galatasaray - Altay | CANLI ANLATIM İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Altay ile karşı karşıya geliyor.
Nef Stadı'nda yapılacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
GALATASARAY - ALTAY | CANLI
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İLK 11'LER
GALATASARAY:
ALTAY: Lis, Cebrail, İbrahim, Murat, Özgür, Poko, Zeki, Pinares, Kappel, Bamba, Rodriguez
Süper Lig'de dalgalı bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 14 maçta 6 galibiyet, 4'er de beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. 22 puan toplayan Galatasaray 8. sırada yer aldı.
Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde sezona iyi bir giriş yapan İzmir temsilcisi, son 7 maçta 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu sezon ligde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 17 puan toplayan Altay, haftaya 13. sırada girdi.
FATİH TERİM CEZALI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacak.
Süper Lig'in 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde iki sarı kart görerek sahadan atılan Terim, bu ihlalinin cezasını Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında doldurdu.