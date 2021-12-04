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    • Spor
    • 04.12.2021 21:13
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    • 04.12.2021 21:13
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    Hakan Çalhanoğlu'ndan Roma-Inter maçında geceye damga vuran gol!

    Serie A 16. hafta maçında Roma sahasında Inter'i ağırladı. Karşılaşmanın 15. dakikasında kornerden muhteşem bir gol atan A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu geceye damga vurdu.

    takvim.com.tr
    Hakan’dan geceye damga vuran gol!

    Serie A 16. hafta maçında Roma sahasında Inter'i ağırladı.

    KORNERDEN MUHTEŞEM GOL


    Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve TSİ 20.00'de başlayan mücadelenin 15. dakikasında soldan kullanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda top direkt kaleye yöneldi.

        Roma savunmasının müdahale edemdiği top Rui Patricio'nun bacakları arasından ağlarla buluştu.

        Hakan bu golden 9 dakika sonra yine sahneye çıktı ve yaptığı 24. dakikada Edin Dzeko'ya yaptığı asist sonrası farkı 2'ye çıktı.



        Dumfries'in 39. dakikada kaydettiği gol sonrası ise Inter durumu 3-0'a getirdi ve maçta iyice rahatladı.

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        Haberler Spor Hakan Çalhanoğlu'ndan Roma-Inter maçında geceye damga vuran gol!
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