Paris Saint-Germain, Lens deplasmanından 1 puan ile çıktı!

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Lens ile 1-1 berabere kaldı.
İLK YARIDA GOL YOK
Ligin 17. haftasında Lens'in PSG'yi ağırladığı karşılaşmanın ilk yarısında, her iki takımdan gol sesi çıkmadı.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Lens ile 1-1 berabere kaldı.
İLK YARIDA GOL YOK
Ligin 17. haftasında Lens'in PSG'yi ağırladığı karşılaşmanın ilk yarısında, her iki takımdan gol sesi çıkmadı.
İkinci devrede, ev sahibi takım 62. dakikada Wesley Fofana'nın attığı golle 1-0 öne geçti.
Maça yedek başlayan ve 70. dakikada oyuna dahil olan PSG'nin futbolcusu Kylian Mbappe'nın pasıyla Hollandalı futbolcu Georginio Wijnaldum, 90+2. dakikada meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.
42 puana ulaşan PSG, liderliğini sürdürdü. Lens ise puanını 27'ye yükseltti.