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    • Spor
    • 05.12.2021 01:48
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    • 05.12.2021 01:48
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    Paris Saint-Germain, Lens deplasmanından 1 puan ile çıktı!

    Messi'li Paris Saint-Germain, Lens deplasmanında 1 puanı zor kurtardı. Ligin ilk yarısı golsüz biterken ikinci yarıda Wesley Fofana Lens'i sevindiren golü attı. Georginio Wijnaldum ise 90+2. dakikada meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak Paris Saint-Germain'e 1 puanı getirdi.

    Paris Saint-Germain 1 puanı zor aldı!

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Lens ile 1-1 berabere kaldı.

    İLK YARIDA GOL YOK


    Ligin 17. haftasında Lens'in PSG'yi ağırladığı karşılaşmanın ilk yarısında, her iki takımdan gol sesi çıkmadı.

        İkinci devrede, ev sahibi takım 62. dakikada Wesley Fofana'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

        Maça yedek başlayan ve 70. dakikada oyuna dahil olan PSG'nin futbolcusu Kylian Mbappe'nın pasıyla Hollandalı futbolcu Georginio Wijnaldum, 90+2. dakikada meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

        Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.
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            Haberler Spor Paris Saint-Germain, Lens deplasmanından 1 puan ile çıktı!
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