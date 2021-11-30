Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fatih Terim'in rotasyonu Galatasaray taraftarını çıldırttı

    Cimbom, Fatih Terim’in rotasyon yaptığı 4 maçın 3’ünde puan kaybederken, Rize’de son saniyede kazandı. 34’lük Messi ve 33’lük Lewandowski 1 haftada 3 maça çıkarken Terim’in 23’lük Kerem ve 24’lük Cicaldau’yu dinlendirmesi taraftarları çıldırttı.

    Rotasyon isyanı!

    Malatya'dan beraberlikle ayrılarak lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düşen Galatasaray'da taraftarlar isyan bayrağını açtı. Sarı-Kırmızılılar kaybedilen 2 puandan daha çok, Fatih Terim'in sahaya sürdüğü 11'e sert tepki gösterdi.



    3 KİLİT İSİM KULÜBEDE
    Tecrübeli hocanın, 3 gün önce Marsilya'yı dize getiren takımın hücumdaki en kilit 3 ismi Kerem, Feghouli ve Cicaldau'yu yedek bırakıp rotasyona gitmesi sosyal medyada büyük tartışma yarattı.



    Taraftarlar yaptıkları yorumlarda, "M.City, Liverpool, PSG rotasyon mu yapıyor?" ifadesini kullandı. Terim'in bu sezon rotasyona gittiği 4 maçta 7 puan kaybedilmesi dikkatleri çekiyor. Terim daha önce 3-0 kaybedilen Kayseri ile 0-0 berabere biten Karagümrük maçlarında da takımın önemli isimlerini dinlendirme yoluna gitmişti.



        MECBUREN YAPIYOR!
        Yine Fatih Terim'in rotasyon yaptığı Çaykur Rizespor deplasmanında ise son saniyelerde gelen tartışmalı bir golle 3 puana ulaşılmıştı. Başarılı hoca daha önce bu konuda yaptığı açıklamada, yoğun maç trafiği nedeniyle mecburen bu tür kararlar aldıklarını söylemişti.



        MESSİ YORULMUYOR!
        Terim'in yaptığı rotasyonla ilgili tepkiler sürerken, büyük ligdeki uygulamalar tartışmayı büyüteceğe benziyor. Başta 34 yaşındaki Messi, 33 yaşındaki Lewandowski ve 32 yaşındaki Benzema olmak üzere önde gelen yıldızların 1 hafta içinde 3 maça da 11'de başlaması dikkatleri çekiyor. Messi ve Lewandowski tam 270 dakika sahada kalırken, Benzema da 259 dakika forma giydi.

        NEREDEN ÇIKTI BU ROTASYON!
        Fransızca'dan gelen bir kelime. Anlamı; bir birimde çalışan görevlilerin zaman zaman ve düzenli olarak yer değiştirmeleri, bir işi sırayla yapmaları. Asıl olarak amaç, işe nicelik olarak değer katarken, nitelikten de ödün vermemek. Peki, Terim'in Malatya'da yaptıklarını bu çerçevede değerlendirebilir miyiz? Yapılan rotasyonla oyunun niteliği, yani kalitesi korunabildi mi? Tabii ki hayır. O zaman bu yapılan, rotasyon olmaktan çıkıyor, fayda değil zarar getiriyor. Terim 23 yaşındaki Kerem'i, 24 yaşındaki Cicaldau'yu 'dinlendirme' amacıyla yanında oturturken, 34 yaşındaki Messi, 33 yaşındaki Lewandowski, 32 yaşındaki Müller nasıl oluyor da 1 haftada 270 dakika sahada kalabiliyor? Ozan Tufan geçtiğimiz gün, "İngiltere'de dinlenmek için top taça çıksın diye dua ediyoruz" demişti. Aslında bu söz, futbolumuzun durumunu tam olarak özetliyor. Beşiktaş 15 Eylül'deki Dortmund maçında 115 km. koşup kapasitesinin üstüne çıktı ve bir daha da kendine gelemedi. Gözüken o ki, ligimizde topun 50 dakika sahada kaldığı oyunlar oynanmaya devam ettikçe, Avrupa'nın uyguladığı bilimsel idman metotlarının dışında kalmayı sürdürdükçe, ülke futbolu olarak rotasyon tartışmalarını daha çok yaşayacağız.

        BİR GÖRÜŞ: ONUR ÖZKAN
        Nereden çıktı bu rotasyon!

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        DEVA Partili casusun sorgusu ortaya çıktı!
        Haberler Spor Fatih Terim'in rotasyonu Galatasaray taraftarını çıldırttı
            SON DAKİKA