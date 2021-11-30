Fatih Terim'in rotasyonu Galatasaray taraftarını çıldırttı





MESSİ YORULMUYOR!

Terim'in yaptığı rotasyonla ilgili tepkiler sürerken, büyük ligdeki uygulamalar tartışmayı büyüteceğe benziyor. Başta 34 yaşındaki Messi, 33 yaşındaki Lewandowski ve 32 yaşındaki Benzema olmak üzere önde gelen yıldızların 1 hafta içinde 3 maça da 11'de başlaması dikkatleri çekiyor. Messi ve Lewandowski tam 270 dakika sahada kalırken, Benzema da 259 dakika forma giydi.



NEREDEN ÇIKTI BU ROTASYON!

Fransızca'dan gelen bir kelime. Anlamı; bir birimde çalışan görevlilerin zaman zaman ve düzenli olarak yer değiştirmeleri, bir işi sırayla yapmaları. Asıl olarak amaç, işe nicelik olarak değer katarken, nitelikten de ödün vermemek. Peki, Terim'in Malatya'da yaptıklarını bu çerçevede değerlendirebilir miyiz? Yapılan rotasyonla oyunun niteliği, yani kalitesi korunabildi mi? Tabii ki hayır. O zaman bu yapılan, rotasyon olmaktan çıkıyor, fayda değil zarar getiriyor. Terim 23 yaşındaki Kerem'i, 24 yaşındaki Cicaldau'yu 'dinlendirme' amacıyla yanında oturturken, 34 yaşındaki Messi, 33 yaşındaki Lewandowski, 32 yaşındaki Müller nasıl oluyor da 1 haftada 270 dakika sahada kalabiliyor? Ozan Tufan geçtiğimiz gün, "İngiltere'de dinlenmek için top taça çıksın diye dua ediyoruz" demişti. Aslında bu söz, futbolumuzun durumunu tam olarak özetliyor. Beşiktaş 15 Eylül'deki Dortmund maçında 115 km. koşup kapasitesinin üstüne çıktı ve bir daha da kendine gelemedi. Gözüken o ki, ligimizde topun 50 dakika sahada kaldığı oyunlar oynanmaya devam ettikçe, Avrupa'nın uyguladığı bilimsel idman metotlarının dışında kalmayı sürdürdükçe, ülke futbolu olarak rotasyon tartışmalarını daha çok yaşayacağız.



BİR GÖRÜŞ: ONUR ÖZKAN

Nereden çıktı bu rotasyon!

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